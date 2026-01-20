Universidad Católica buscará mantener una racha que llevan desde 2023: no recibir un solo gol de Huachipato. A las 19:00 horas, cruzados y acereros se verán las caras en el Estadio Sausalito en el arranque de una nueva edición de Supercopa del fútbol chileno. Ahí el equipo de Daniel Garnero podrá dejar el arco en cero nuevamente, ya que el club del Talcahuano no les convierte desde el 25 de noviembre de 2023.

La última vez que el ‘Huachi’ le convirtió a la ‘UC’ fue gracias a un penal de Cris Martínez, quien empató el encuentro jugado el Estadio Huachipato Cap Acero. Aquel día, el gol de Fernando Zampedri ponía en ventaja a la visita, pero el tanto de Martínez rescató un punto en la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional 2023. Ese punto le serviría al equipo para dos fechas después, ser el nuevo campeón del fútbol chileno.

Luego de aquel encuentro, ambos equipos se vieron las caras el 30 de marzo del 2024, en el mismo estadio, pero igualaron 0 a 0. Y el mismo año, cinco meses después, Universidad Católica se desquitó con un 4 a 0 en el Estadio Santa Laura. Los goles de ese día los convirtieron Daniel González, Gonzalo Tapia, Cristián Cuevas y Fernando Zampedri.

Ya en 2025 la estadística negativa de los acereros se mantuvo. El 14 de junio perdieron 1 a 0 ante los cruzados también en el Santa Laura y nuevamente anotó Zampedri. Mientras que en la segunda rueda de la Liga de Primera, ambos equipos empataron a cero.

Hoy Huachipato tiene la obligación de terminar esta mala racha, ya que para meterse en la final de la Supercopa 2026, está obligado a ganarle a Universidad Católica. Ya sea en los noventa o en la tanda de penales, la puntería acerera tiene que mejorar para poder eliminar a la ‘UC’.

¿Hace cuánto no le gana Huachipato a Universidad Católica?

Es cierto que la mala racha que lleva Huachipato es con goles, pero además, arrastra otra lamentable estadística. Desde mayo de 2023 los acereros no vencen a los cruzados.

El último partido en el que el ‘Huachi’ venció a la ‘UC’ fue el 10 de mayo de 2023, en El Teniente de Rancagua. En aquel partido, el Campeón del Sur se impuso de visitante. Los goles de Maximiliano Rodríguez y Javier Altamirano superaron al tanto de Fernando Zampedri. En lo que fue la última vez en la que rescataron tres puntos ante la cato.

La última vez que Huachipato venció a Universidad Católica.Foto: Jorge Loyola/Photosport

Con esta estadística, Universidad Católica arranca hoy como favorito. Pero el equipo de Jaime García sabe que el prestigio de ser el vigente campeón de la Copa Chile está y puede dar la sorpresa en Viña del Mar.

