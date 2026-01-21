Con el doblete en la semifinal de Supercopa, Fernando Zampedri registró una nueva estadística: le convirtió a Huachipato en todos los años desde que llegó a Chile.

Es que el Toro empezó desde el 2020 a convertirle a los acereros y cada año, les fue haciendo un gol por lo menos. Lo que causa que haya sido el primer equipo al que le convirtió durante siete temporadas consecutivas.

Este martes, Zampedri fue clave, porque anotó el primer gol de la Universidad Católica este 2026, luego de aprovechar el rebote del arquero Rodrigo Odriozola tras el remate de Jhojan Valencia. Y por si fuera poco, también le dio el gol de la victoria a la ‘UC’, ya que al 90′ puso el 3 a 2, que después sería aumentado por el tanto de Justo Giani.

Y así como fue clave en Sausalito, en la temporada pasada también les convirtió a los de Talcahuano dándole el triunfo a su equipo. Precisamente el 14 de junio de 2025, el argentino nacionalizado chileno a través de un penal le dio el 1 a 0 al conjunto de la precordillera. Algo que ya había hecho en 2024, cuando convirtió el cuarto gol en la goleada 4 a 0.

El 2023 Zampedri convirtió tanto en la primera rueda (Universidad 1-2 Huachipato), como en el empate del segundo semestre. Mientras que un año antes, anotó el único tanto del encuentro, dándole nuevamente los tres puntos a la UC.

En sus primeros años la historia no fue diferente. El último gol que convirtió en 2021 fue en la fecha 33 ante los acereros. Y en su primera temporada (2020) con el club, el Toro debutó ante los de Talcahuano en la octava región con el segundo gol del partido, que terminó en 3 a 1 a favor de Católica.

En 2020 Fernando Zampedri le convirtió por primera vez a Huachipato.Foto: Dragomir Yankovic/Photosport 09/09/2020

Fernando Zampedri busca nuevas víctimas en el registro

Con Huachipato en la lista, Fernando Zampedri aún tiene dos equipos candidatos a unirse a este registro: Palestino y Unión Española. Tanto a los árabes como a los hispanos les lleva haciendo goles desde 2020. La última vez que les convirtió fue en noviembre y agosto del 2025 respectivamente.

Si el Toro quiere meter en el listado a Palestino podría hacerlo a inicios de abril. Ya que en la fecha 8, Universidad Católica recibirá al ‘Tino’ en el Claro Arena. Por otro lado, convertirle un gol a Unión está más difícil, debido al descenso de la ‘Furia Roja’ la temporada pasada.

Por si fuera poco, la tercera colonia también pudo ser de las víctimas de Zampedri. Audax Italiano venía recibiendo un gol del delantero desde 2020, pero el 2025 pudo salirse de este historial, aunque aún así, no pudieron vencer a la UC.