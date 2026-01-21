Fernando Zampedri empezó la temporada con el olfato goleador que lo ha caracterizado desde que llegó a Chile. El hexagoleador marcó dos tantos en la victoria 4-2 ante Huachipato en la Supercopa y se consolida como el máximo goleador histórico de Universidad Católica.

“Tenemos un animal del gol”, señaló el técnico Daniel Garnero una vez finalizado el encuentro. Tiene mucha razón, ya que el Toro llegó a los 141 tantos con la camiseta de los cruzados.

Por eso muchos se preguntan si podrá igualar la marca de Carlos Campos y Carlos Caszely, los goleadores históricos de U. de Chile y Colo Colo, sus clásicos rivales.

Zampedri marcó un doblete en la Supercopa

Zampedri aún está lejos de Campos y Caszely

Zampedri afronta su séptima temporada con Universidad Católica. Si sacamos el promedio de las seis temporadas anteriores, en las que marcó 139 anotaciones, el promedio se eleva un pelo por encima de los 23 goles por año.

Considerando que el Tanque Campos en U de Chile marcó 197 anotaciones y el Chin Caszely en el Cacique 208, aún se ve lejano que Zampedri logre igualar a alguno de estos delanteros que, por cierto, jugaron más años en estos clubes.

De todas maneras, depende mucho si logra mantener la cuota goleadora. Si físicamente sigue manteniéndose a buen nivel, como se le ve a las puertas de cumplir 38 años, puede mantenerse en el plantel un par de temporadas más.

Y de mantener el nivel goleador, se pueden calcular 60 goles más en tres años. De esta forma, al menos podría pasar a los 40 años al goleador histórico de la U y acercarse a los 200 goles con la UC.