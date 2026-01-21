U. Católica inició el año de la mejor manera, porque remontó su duelo contra Huachipato y se instaló en la final de la renovada Supercopa. Goles de Fernando Zampedri, Clemente Montes y Justo Giani le dieron la victoria.

Fue una jornada llena de emociones especialmente para Montes, porque a pocos minutos de que inició el partido vivió un doloroso momento que casi le cuesta su participación en el encuentro.

Cuando se jugaban los primeros 15′, el delantero fue a un balón dividido contra el acerero Maicol León. El defensor movió a Montes, quien cayó sobre una de sus manos y quedó muy complicado.

El atacante salió de la cancha para que lo revisaran y, en una imagen que impactó a los hinchas, se ve cómo el cuerpo médico de la UC tuvo que acomodarle los dedos, mientras el futbolista exclamaba de dolor.

Clemente Montes vive doloroso momento en U. Católica

Clemente Montes pudo continuar en la cancha y, solo más tarde, anotaría el empate parcial por 2-2 de U. Católica. Lionel Altamirano marcó para los acereros (40′ y 67′), mientras que Fernando Zampedri (56′) y Montes (74′) respondieron para igualar.

El Estadio Sausalito fue testigo de un entretenido y disputado final, donde los cruzados terminaron imponiéndose. Zampedri volvió a encontrar el gol a los 90′ y Justo Giani se estrenó en las redes a los 90’+6.

Ahora, la UC se prepara para disputar la final de la Supercopa, que también se jugará en Viña del Mar. ¿Su rival? El ganador del cruce entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, que se disputa este miércoles 21.