La UC venció por 4-2 a Huachipato y se ganó el boleto a jugar la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido, que venció a Deportes Limache en la otra semifinal. Y uno de los jugadores que apunta a ser estelar para Daniel Garnero es un zurdo que sueña con levantar un trofeo.

Las referencias son para Cristián Cuevas, el Cimbi, quien estuvo desde el comienzo ante el Huachi, su ex club. El zurdo formado en O’Higgins de Rancagua no escondió sus ganas de alzar un título en los Cruzados. “Jugar una final y conseguir una copita y una medalla a principio de año es lindo”, dijo el Cimbi.

“Es lo que queremos, arrancar de la mejor manera. Coquimbo es un equipo duro, no nos ha ido muy bien contra ellos. Cambiaron de técnico, pero mantuvieron la base. Se quedó la mayoría”, aseguró el ex Chelsea. Tiene razón, aunque Matías Palavecino reforzó a Universidad Católica, Cecilio Waterman a Universidad de Concepción y Bruno Cabrera a Newell’s Old Boys de Argentina.

Cristián Cuevas lucha ante Dylan Glaby, quien volvió a ser Pirata tras su préstamo a dos clubes argentinos. Marco Vasquez/Photosport

Además, el director técnico Esteban González emigró rumbo al Querétaro de México. En su lugar, la directiva nombró a Hernán Caputto. “Juegan parecido al Coquimbo del año pasado. Será difícil, esperamos mejorar, quedarnos con el triunfo y la copa”, manifestó Cuevas, quien también jugó en el Vitesse de Países Bajos y el Austria Viena.

Cristián Cuevas llegó a la UC en 2022, justo cuando empezó la sequía de consagraciones en el club, que podría ganar la Supercopa 2026 en el estadio Sausalito. “Personalmente no he conseguido nada con el club”, dijo el jugador de 30 años.

“Primero lo que más quiero es ganar algo con el club. Y teniendo la posibilidad de una copa en dos partidos sería muy lindo para mí y el grupo. El club hace años que no consigue nada, lo último fue el tetra”, manifestó Cuevas, aunque suene como cable a tierra.

Cristián Cuevas suma ya 115 partidos en la Universidad Católica, donde donde anotó 5 goles y regaló 18 asistencias. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero es verdad e incluso algo de lo que se habla internamente. “Sabemos que estamos al debe y que habrá una revancha este fin de semana para ganar una copita”, sentenció el Cimbi Cuevas, quien espera ser titular ante el Barbón en la gran final de la Supercopa.

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de Chile 2026?

La gran final de la Supercopa de Chile 2026 entre Universidad Católica y Coquimbo Unido se juega este domingo 25 de enero a partir de las 19:00 horas de Chile.

