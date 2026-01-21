Justo Giani se robó todas las miradas tras su gol en la semifinal de la Supercopa 2026 frente a Huachipato. El volante ofensivo de Universidad Católica hizo una celebración que seguramente le trajo más de un recuerdo al hincha cruzado y que inmediatamente se hizo viral.

La celebración no pasó desapercibida. Apenas convirtió, el mediocampista repitió el gesto característico de Lucas Pratto, donde se lleva la muñeca a la frente imitando un pato.

Justo Giani debutó en Católica y entró al minuto 70′ cuando el partido estaba 2-1 a favor de Huachipato. El volante logró anotar en el minuto 96′, sellando así la victoria para los Cruzados y dando vuelta el resultado por 4-2.

Aunque más allá del festejo, el gol llegó en el momento clave y reafirmó el resultado que Católica tanto buscaba. Con un buen presente y un debut goleador, el volante ofensivo dice presente para solucionarle los problemas a la UC.

Giani imita histórica celebración de Pratto

Pratto vs Giani: un cruce que podría ser final

El gesto tomó fuerza pensando en lo que se viene. Este domingo es la final de la Supercopa y en caso de que Coquimbo Unido le gane a Deportes Limache, el delantero con paso por la Universidad Católica podría reencontrarse con el club, pero esta vez desde el otro lado de la vereda.

De confirmarse el cruce entre Pratto y Giani, el simbolismo para el hincha de Católica sería total: el homenaje convertido cara a cara, con un título en juego y dos estilos distintos chocando en una final que promete intensidad.

Universidad Católica buscará ganar su quinta Supercopa para así lograr convertirse en el equipo más súper campeón del fútbol chileno. Mientras, Coquimbo y Limache buscarán conquistar su primera estrella de este certamen.