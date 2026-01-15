Universidad Católica se sigue armando hasta los dientes en este mercado de fichajes. Los cruzados ya han sumado varios nombres a su plantel de cara al 2026, siendo el argentino Justo Giani uno de los más interesantes.

El atacante de 26 años llega proveniente de Aldosivi tras una buen temporada a nivel personal, siendo figura en un equipo que peleó por no perder la categoría.

Esta será su primera experiencia fuera de Argentina tras defender las camisetas de Quilmes, Newell’s, Patronato, Atlético Tucumán y la del mencionado Aldosivi. Lo más notable, es que decidió venirse a Chile tras una muy buena primera experiencia en el país.

Giani se vino a Universidad Católica tras una vacaciones de ensueño

En charla con ADN Radio el argentino aseguró que “la realidad es que cuando surgió a mitad de año me entusiasmé mucho. Sabía la infraestructura que tenía, sabía lo que era el club en Chile. Tenía ganas de hacer una experiencia en el exterior; sentí que era un lugar que me iba a hacer sentir cómodo y que la adaptación iba a ser fácil. Cuando no se pudo a mitad de año y surgió de vuelta a fin de año, no dudé un segundo”.

“Vine de vacaciones y acompañé a un amigo. A mí me gusta el fútbol, me gusta ver partidos, sea cual sea, entonces surgió la posibilidad de ir a ver a Estudiantes y, viendo que estaban acá en Santiago, fui con mi amigo y la verdad es que me gustó mucho”, agregó.

En ese sentido, el atacante afirmó que “creo que fue un plus para decir: ya conozco la ciudad, es un país muy lindo, y aceptar también desde ese punto, porque es un cambio de ciudad, alejarse de la familia y todo”.

Para cerrar Giani comparó el fútbol chileno con el de su país, afirmando que “el fútbol argentino es muy difícil, muy friccionado; son pocas las chances que te quedan. También, jugando el descenso, son otras presiones: no te puedes equivocar, porque la pagas caro; significa perder puntos e irte a la B”.

“La realidad es que temo que voy a tener que pasar por una adaptación, que espero que sea lo más rápida posible, pero quiera o no, cualquier futbolista que venga a una experiencia nueva tiene que adaptarse. Es otro fútbol, otros tiempos”, concluyó.

