Semana de Champions League. Este martes regresan los partidos de la Liga de Campeones de Europa con los increíbles y decisivos duelos de vuelta de los octavos de final, donde seremos testigos de grandes partidazos como City vs. Real Madrid, PSG vs. Chelsea, además de ver en acción a otros clubes como Barcelona, Arsenal, Liverpool y mucho más.

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Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de transmisión y programación de estos increíbles encuentros: horario, sede y en qué canal verlos desde tu hogar. Conoce todos los detalles a continuación.

Así se juegan los octavos de final vuelta de Champions League:

Como es habitual, todos los partidos de la UEFA Champions League contarán con transmisión online de Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium. Sin embargo, por TV la situación cambia, ya que, al tener horarios similares, ESPN programa muchos de estos partidos a través de sus diferentes señales. A continuación, los detalles:

Martes 17 de marzo

Sporting CP vs. Bodo/Glimt en el Estádio José Alvalade a las 14:45 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Arsenal vs. Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

Chelsea vs. Paris Saint-Germain en Stamford Bridge a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

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Manchester City vs. Real Madrid en el Etihad Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs. Newcastle United en el Camp Nou a las 14:45 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Bayern Munich vs. Atalanta en el Allianz Arena a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

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Liverpool vs. Galatasaray en Anfield a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid en el Tottenham Hotspur Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

Las fechas claves de la Champions League

Posterior al termino de los octavos de final, las fases decisivas de Champions League se jugarán en las siguientes fechas:

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