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Champions League

UEFA Champions League: Así puedes ver los partidos de vuelta de los octavos de final en Chile

Conoce todos los detalles de programación de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Por Franco Abatte

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La 'Orejona' entra en etapa decisiva esta semana.
© Getty ImagesLa 'Orejona' entra en etapa decisiva esta semana.

Semana de Champions League. Este martes regresan los partidos de la Liga de Campeones de Europa con los increíbles y decisivos duelos de vuelta de los octavos de final, donde seremos testigos de grandes partidazos como City vs. Real Madrid, PSG vs. Chelsea, además de ver en acción a otros clubes como Barcelona, Arsenal, Liverpool y mucho más.

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Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de transmisión y programación de estos increíbles encuentros: horario, sede y en qué canal verlos desde tu hogar. Conoce todos los detalles a continuación.

Así se juegan los octavos de final vuelta de Champions League:

Como es habitual, todos los partidos de la UEFA Champions League contarán con transmisión online de Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium. Sin embargo, por TV la situación cambia, ya que, al tener horarios similares, ESPN programa muchos de estos partidos a través de sus diferentes señales. A continuación, los detalles:

Martes 17 de marzo

Sporting CP vs. Bodo/Glimt en el Estádio José Alvalade a las 14:45 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Arsenal vs. Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

Chelsea vs. Paris Saint-Germain en Stamford Bridge a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

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Manchester City vs. Real Madrid en el Etihad Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs. Newcastle United en el Camp Nou a las 14:45 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Bayern Munich vs. Atalanta en el Allianz Arena a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

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Liverpool vs. Galatasaray en Anfield a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid en el Tottenham Hotspur Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

Las fechas claves de la Champions League

Posterior al termino de los octavos de final, las fases decisivas de Champions League se jugarán en las siguientes fechas:

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  • Cuartos de final: 7 y 8 de abril ida, 14 y 15 de abril las revanchas.
  • Semifinales: 28 y 29 de abril ida, mientras que el 5 y 6 de mayo las revanchas.
  • Final: 30 de mayo de 2026
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