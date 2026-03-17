Semana de Champions League. Este martes regresan los partidos de la Liga de Campeones de Europa con los increíbles y decisivos duelos de vuelta de los octavos de final, donde seremos testigos de grandes partidazos como City vs. Real Madrid, PSG vs. Chelsea, además de ver en acción a otros clubes como Barcelona, Arsenal, Liverpool y mucho más.
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Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de transmisión y programación de estos increíbles encuentros: horario, sede y en qué canal verlos desde tu hogar. Conoce todos los detalles a continuación.
Así se juegan los octavos de final vuelta de Champions League:
Como es habitual, todos los partidos de la UEFA Champions League contarán con transmisión online de Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium. Sin embargo, por TV la situación cambia, ya que, al tener horarios similares, ESPN programa muchos de estos partidos a través de sus diferentes señales. A continuación, los detalles:
Martes 17 de marzo
Sporting CP vs. Bodo/Glimt en el Estádio José Alvalade a las 14:45 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
Arsenal vs. Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
Chelsea vs. Paris Saint-Germain en Stamford Bridge a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
Manchester City vs. Real Madrid en el Etihad Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.
Miércoles 18 de marzo
Barcelona vs. Newcastle United en el Camp Nou a las 14:45 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
Bayern Munich vs. Atalanta en el Allianz Arena a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
Liverpool vs. Galatasaray en Anfield a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid en el Tottenham Hotspur Stadium a las 17:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.
Las fechas claves de la Champions League
Posterior al termino de los octavos de final, las fases decisivas de Champions League se jugarán en las siguientes fechas:
- Cuartos de final: 7 y 8 de abril ida, 14 y 15 de abril las revanchas.
- Semifinales: 28 y 29 de abril ida, mientras que el 5 y 6 de mayo las revanchas.
- Final: 30 de mayo de 2026