Tiene 16 años, mide un metro 96 y ahora debutará en Champions League

Bayern Munich sufre sin sus cuatro porteros titulares. El cuadro alemán enfrenta un complejo escenario a horas de disputar la llave de revancha de octavos de final por Champions League.

Este lunes se filtró el parte médico y se activaron todas las alarmas. Manuel Neuer (39) recién volverá a estar disponible tras la fecha FIFA. Sven Ulreich (37) tiene para seis semanas, Leon Kranac (19) tiene una lesión en su muslo y no se recupera desde enero, y Jonas Urbig (22) recién podría estar para la revancha.

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Ante esto, Leonard Prescott asoma como el as bajo la manga para el elenco de Vincent Kompany. Eso sí es una carta más que arriesgada para el ex equipo de Arturo Vidal.

El debut soñado de Leonard Prescott

Con solo 16 años y 9 meses, el portero Leonard Prescott tiene la gran chance de debutar oficialmente y en Champions. El portero nación en Nueva York, luego emigró a Alemania con sus padres y primero jugó en el Unión Berlin. Luego pasó al Bayern Munich donde ya llegó hasta el equipo juvenil.

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Sus reflejos, tapadas y buen control de balón ahora lo tienen a horas de vivir un día histórico y debutar profesionalmente. Lo que sería este miércoles 18 de marzo ante Atalanta en el Allianz Arena.

Sin embargo, la dirigencia del Bayern además debe conseguir un permiso especial ya que la Ley de Protección del Empleo Joven impide que los jóvenes menores de 18 años trabajen después de las 20:00 horas.

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El partido en Alemania es a las 21:00 horas, por lo que necesitarán apurar dicho trámite. Incluso se indica que tras dicha primera jornada laboral, recibe un día de descanso de al menos 14 horas.

Cabe consignar que en el duelo de ida Bayern Munich ganó por 6-1 a Atalanta. Por lo que la revancha de local cuenta con dicho margen para poder hacer este tipo de “apuestas” a futuro.

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