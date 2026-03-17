La Nona Muñoz sabe perfectamente que esa victoria que Palestino consiguió ante la U de Chile en la Copa Sudamericana fue un espaldarazo muy positivo a su ciclo en el cuadro de colonia. El director técnico de los árabes visitó En La Lupa de RedGol y conversó largo y tendido con Cristian Basaure.

Entre otros temas, el estratego desmenuzó con detalles tácticos mostrados con pizarra cómo hizo para maniatar y superar al Romántico Viajero en el penúltimo partido que tuvo Francisco Meneghini al mando de la dirección técnica. También le puso una medalla dorada a ese compromiso.

A pesar de que fue campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción en 2025. “Es el más importante. Fue en un torneo internacional, un partido único de 100 minutos. Tiene un componente emocional grande”, manifestó el otrora volante ofensivo del Bulla.

La Nona Muñoz y parte de su festejo con el gol de Garguez a la U de Chile. (Andres Pina/Photosport).

De ahí, seguramente, venía el aspecto sentimental que destacó Cristian Muñoz. Fue entonces que el Tigre Basaure le consultó por su comentado festejo: al más puro estilo de un picador incansable, La Nona se metió al campo de juego del Estadio Nacional tras el 2-1 que marcó Ian Garguez.

“Me molestaron, totalmente. Marqué en el GPS y corrí más que cuando era jugador”, dijo Muñoz en tono de broma, aunque algo de verdad asoma siempre en esos recursos humorísticos. Y mucho reveló de su cercanía con aquel aspecto del juego.

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Nona Muñoz recuerda con orgullo el triunfo ante U de Chile en la Sudamericana

La Nona Muñoz sabe que no sólo fue importante vencer a la U de Chile desde el punto de vista de ratificar confianzas en el plantel de Palestino. También fue relevante a nivel institucional. “Para el club era importante volver a estar en copa”, reconoció.

“Y enfrentar a un equipo grande de visita. Tiene un componente económico y las miradas puestas en que era mi primera vez dirigiendo la Sudamericana”, aseguró el ex DT de Santiago Morning, A.C. Barnechea y el combinado de jugadores libres del Sindicato de Futbolistas Profesionales, donde comenzó a laborar de entrenador.

El gol de Ian Garguez a Gabriel Castellón en la Sudamericana. (Andres Pina/Photosport).

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También reveló que centró el plan del Tino en provocar que la U centralizara el juego lo más posible, de tal modo de despejar los costados. Uno de los tantos temas que Muñoz charló en el estudio de RedGol.

Parte de la charla más futbolera que tuvo la Nona Muñoz con Basaure. (Captura En La Lupa).

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Revisa el programa En La Lupa con Cristian La Nona Muñoz

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