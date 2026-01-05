Universidad Católica tendrá un año especial, pues después de cuatro temporadas disputarán nuevamente la Copa Libertadores, lo que supone un desafío grande para los de San Carlos.

En esa línea es que contrataron a Justo Giani, ariete que asegura que su coqueteo con los cruzados venía del año pasado, cuando no pudo salir de Aldosivi para venir a Chile.

“La realidad es que a mitad de año pude venir, pero tenía contrato con Aldosivi y no se pudo. Vengo hablando hace seis meses, analizando el club, conociéndolo y sé que este club pelea campeonatos, la obligación es ganar”, indica.

Giani jugará con la camiseta número 26

Católica prioriza el torneo nacional por sobre la Libertadores

Agregó el trasandino que “me entusiasma ganar cosas, pelear campeonatos, por eso la decisión de venir” y deja claro que el torneo nacional estará por encima de Copa Libertadores.

“A nivel grupal hay que salir a ganar todos los partidos, ser campeón en el torneo, el objetivo es ese. En Libertadores ojalá podamos hacer buena fase de grupos“, manifestó dejando claro las prioridades.

También indicó Giani que “en lo personal espero aportar con lo que me pida el técnico en la cancha y si estoy afuera tirar para adelante, porque los grupos ganan cosas, no los jugadores”.

“Voy a sumar de donde me toque porque el objetivo personal y grupal es ser campeones”, manifestó sobre la meta que se trazaron este 2026 en la Católica.