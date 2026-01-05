Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Nuevo refuerzo de Católica señala que ser campeón del torneo está por encima de Copa Libertadores

Justo Giani manifiesta que ser campeón del torneo nacional es una prioridad por encima de la Libertadores.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Giani asegura que Católica tiene como gran meta ser campeón del torneo nacional tras 5 años
© CruzadosGiani asegura que Católica tiene como gran meta ser campeón del torneo nacional tras 5 años

Universidad Católica tendrá un año especial, pues después de cuatro temporadas disputarán nuevamente la Copa Libertadores, lo que supone un desafío grande para los de San Carlos.

En esa línea es que contrataron a Justo Giani, ariete que asegura que su coqueteo con los cruzados venía del año pasado, cuando no pudo salir de Aldosivi para venir a Chile.

“La realidad es que a mitad de año pude venir, pero tenía contrato con Aldosivi y no se pudo. Vengo hablando hace seis meses, analizando el club, conociéndolo y sé que este club pelea campeonatos, la obligación es ganar”, indica.

Giani jugará con la camiseta número 26

Giani jugará con la camiseta número 26

Católica prioriza el torneo nacional por sobre la Libertadores

Agregó el trasandino que “me entusiasma ganar cosas, pelear campeonatos, por eso la decisión de venir” y deja claro que el torneo nacional estará por encima de Copa Libertadores.

“A nivel grupal hay que salir a ganar todos los partidos, ser campeón en el torneo, el objetivo es ese. En Libertadores ojalá podamos hacer buena fase de grupos“, manifestó dejando claro las prioridades.

Publicidad

También indicó Giani que “en lo personal espero aportar con lo que me pida el técnico en la cancha y si estoy afuera tirar para adelante, porque los grupos ganan cosas, no los jugadores”.

¿Vuelve a la precordillera? Se formó en Católica, jugaba en Turquía y ahora se despide de su club

ver también

¿Vuelve a la precordillera? Se formó en Católica, jugaba en Turquía y ahora se despide de su club

“Voy a sumar de donde me toque porque el objetivo personal y grupal es ser campeones”, manifestó sobre la meta que se trazaron este 2026 en la Católica.

Lee también
¿Más que Osorio? Revelan cuánto exige la U por la venta de Assadi
U de Chile

¿Más que Osorio? Revelan cuánto exige la U por la venta de Assadi

Chelo Díaz presiona a Paqui en la U: "Sabe que tiene que trabajar"
U de Chile

Chelo Díaz presiona a Paqui en la U: "Sabe que tiene que trabajar"

¿Cuándo es la carrera? Run and Sand suma dos fechas
Redsport

¿Cuándo es la carrera? Run and Sand suma dos fechas

Colo Colo atento: esto dijeron Almirón y Central sobre interés en Pizarro
Colo Colo

Colo Colo atento: esto dijeron Almirón y Central sobre interés en Pizarro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo