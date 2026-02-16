Más de 273 mil visualizaciones: Hinchas de River Plate perdieron la paciencia con Paulo Díaz por insólito video

River Plate enfrenta una de sus peores crisis bajo el mando de Marcelo Gallardo. Con el “Muñeco” han entrado en un bajón de aquellos y suman tres fechas sin saber de victorias en el torneo de apertura. Para peor, dolorosas derrotas ante Tigre por 4-1 y frente a Argentinos Juniors por 1-0.

Ante esto, los cuestionamientos sobre el entrenador crecen y todo indica que la prueba de fuego será el 22 de febrero cuando visite a Vélez. Por lo que una nueva caída sería lapidario para Gallardo.

Pero mientras la crisis afecta al adiestrador, los hinchas también desataron su enojo contra Paulo Díaz. Pese a que el chileno ha sido suplente y ni ha participado en los partidos perdidos anteriormente, ahora se le cargó la mano por una curiosa reacción en redes sociales.

¿Qué pasó con Paulo Díaz?

Todo comenzó con un registro que viralizaron en X donde se aprecia a un joven llamado Lisandro que cumplió 18 años y fue hasta el Estadio Monumental trasandino para conocer a sus ídolos de River Plate. El muchacho recibe el cariño de Juan Fer Quintero y Maxi Salas. “Muchas gracias. Viajamos 1.140 kilómetros desde San Juan. Él solo quería conocer a sus ídolos”, indica la madre emocionada.

Ahora critican a Paulo Díaz por curioso video en River Plate

Pero el tono del video cambió radicalmente cuando aparece Paulo Díaz. Es que el chileno tuvo un breve intercambio con el joven y tras firmarle la camiseta se retira del recinto. Lo que molestó a los fanáticos por su “falta de empatía” con el joven.

El registro superó las 273 mil visualizaciones y se volvió viral entre los hinchas de River. Pero todos se enfocaron en Díaz y su cuestionable actitud con el “cumpleañero”. “Paulo Diaz representa todo que no debe ser una figura pública”, arremetió el periodista Cristian Gigli.

“Se cree más de lo que es y parece que nadie le avisó que su salario es acorde a lo que plasma dentro y fuera del campo de juego. Si jugas en River tenés que ser profesional 24/7”, recalcó el comunicador ofuscado por la actitud del chileno.

