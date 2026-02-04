Paulo Díaz vive un dulce momento en River Plate. Luego de haber estado con las maletas en la puerta de salida, su realidad dio un giro y ahora podría entrar en la historia grande del club.

Desde que Díaz arribó a los Millonarios en 2019, siempre ha debido lucharla para poder estar en el equipo. Logró ser una de las figuras y hasta capitán, pero un bajón en su rendimiento en la segunda parte del 2025, lo pusieron en la lista de transferibles.

Paulo Díaz cerca de ser leyenda millonaria

Mientras se especulaba por el futuro de Paulo Díaz en River Plate, el chileno siguió entrenando en silencio, realizando la pretemporada para intentar cambiar la opinión de Marcelo Gallardo. Al no llegar ofertas y debido a su buena disposición, el Muñeco decidió darle otra oportunidad.

El momento de jugar para Díaz llegó en el encuentro ante Rosario Central. Pese a las dudas que generaba su presencia, el formado en Palestino terminó siendo una de las figuras en el Gigante de Arroyito. Fue muy alabado por su actuación y por cómo dio vuelta su situación.

ver también Jugó en un grande de Chile, en River Plate y alucina con Paulo Díaz: “Técnicamente es el mejor de Argentina”

Sumado a lo anterior, Paulo Díaz logró un registro histórico ante los Canallas que demuestra su importancia dentro de River: el chileno se convirtió en el 4° extranjero con más partidos en el club.

El central llegó a 215 encuentros por la Banda Sangre, dejando atrás a Nicolás de la Cruz que tiene 214 duelos. Los tres jugadores que le quedan por superar a Díaz son Aarón Wergifker (218), Celso Ayala (222) y Enzo Francescoli (237). Palabras mayores.

Publicidad

Publicidad

Paulo Díaz cerca de dejar su nombre para siempre en River. Imagen: Getty

Considerando que Paulo Díaz está a 22 partidos de Francescoli, uno de los mayores ídolos del club, y pensando que la temporada 2026 recién inicia, hace que el chileno pueda convertirse en este año en el extranjero con más partidos en la historia de River Plate. ¡Y lo querían echar!