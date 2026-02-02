A pesar de que Paulo Díaz estuvo prácticamente afuera de River Plate, finalmente Marcelo Gallardo no sólo lo aceptó de vuelta. También le dio una oportunidad de titular en la difícil visita a Rosario Central, que contó con Vicente Pizarro durante todo el partido.

Por ende, el Bombero Díaz estuvo en la zaga de la Banda Sangre y tuvo un buen cometido en el empate sin goles que los Millonarios firmaron ante los Canallas, quienes son dirigidos por Jorge Almirón. Luego del partido, al Muñeco Gallardo le consultaron por el seleccionado chileno.

Dio varios detalles en torno a la situación del ex Colo Colo en River. “Si no hubiese visto eso, no lo hubiese dicho. Y tampoco hubiese jugado. Si no hubiese visto todo lo que vi este inicio de año. A mí no me sorprende”, marcó Gallardo sobre Paulo Díaz.

Paulo Díaz lucha un balón aéreo con Darwin Núñez. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Es jugador de River, tiene que tener cabeza. Para estar, bancarse cuando no juega y prepararse cuando está afuera. Esa es la mentalidad que el jugador de River debe tener para sostenerse cuando no le toca estar”, aseguró el Muñe, quien alineó al chileno junto a Lucas Martínez Quarta en la zaga central.

Paulo Díaz seguirá contando para Gallardo en River. (Hernan Cortez/Getty Images).

Díaz tuvo algunas acciones destacadas en el fondo, como una barrida con la que despejó con plena solidez un centro rasante muy peligroso hacia el arco custodiado por Santiago Beltrán. También mostró precisión para salir con el balón limpio y encontrar a Aníbal Moreno, mediocampista que reforzó a River desde Palmeiras de Brasil.

Marcelo Gallardo valora a Paulo Díaz por su actitud en River

A Marcelo Gallardo no le quedó otra que destacar los atributos que mostró Paulo Díaz para darle vuelta a su escenario en River Plate. Y estar bien cuando su entrenador lo disponga. De hecho, gran parte de su presencia se debió a que Lautaro Rivero fue lateral izquierdo.

Paulo Díaz llegó hasta a ser capitán en River Plate. (Marco Vazquez/Photosport).

Eso sí, en el segundo tiempo, Marcos Acuña reemplazó a Rivero, quien apunta a ser uno de los zagueros centrales titulares de la Banda Sangre. Con todo ese contexto, a Gallardo le encantó la disposición del central chileno. “Entrenamiento, mentalidad, redoblar esfuerzos”, describió el DT.

Marcelo Gallardo en un amistoso entre River Plate y la U de Chile. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Estar presente cuando el entrenador y el equipo te necesita. Y Paulo estuvo presente”, sentenció Gallardo, quien ahora debe preparar a su equipo para recibir a Tigre en el Monumental de Núñez. Aquel duelo se disputará el sábado 7 de febrero desde las 20 horas.

Revisa el compacto del 0-0 entre Rosario Central y River Plate

Así va River Plate en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

River Plate marcha como líder de la tabla de posiciones en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026. Tiene 7 puntos en 3 partidos jugados.

