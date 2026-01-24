Renacen las esperanzas. Luego que el cierre de la temporada 2025 lo tuviera “cortado” por orden del técnico Marcelo Gallardo y con altas chances de irse de River Plate, el central chileno Paulo Díaz regresa a las citaciones.

De cara al estreno de los “millonarios” en el Torneo de Apertura 2026 del fútbol argentino, donde visitan al polémico club Barracas Central, y luego de su declaración de intenciones de no moverse del país, se tomaron cartas en el asunto.

Es que de forma increíble, Paulo Díaz pasó de ni siquiera sumar minutos en los amistosos que disputó River Plate en este verano, a volver a ser parte de una convocatoria, luego que Gallardo lo pusiera entre los 24 futbolistas disponibles para el encuentro.

A Paulo Díaz lo sacan del “congelador” en River

El oriundo de Santa Cruz no suma minutos en la Banda Sangre desde el último Superclásico trasandino, el 9 de noviembre, cuando perdieron en La Bombonera por 2-0 ante Boca Juniors. Tras esa derrota, el entrenador lo sacó de todo.

De hecho, durante el presente mercado de fichajes, el nombre de Paulo Díaz apareció como opción para recalar en el Inter Miami de la MLS estadounidense, incluso se mencionó que Universidad Católica mostró interés en repatriarlo.

Pero la postura del central chileno fue categórica. Quería hacer respetar el multimillonario contrato que posee con el cuadro argentino, con un sueldo anual de US$3 millones de dólares y que se extiende hasta diciembre del 2027. Así las cosas, no les quedó de otra.

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales, Mundial de Clubes y Copa Libertadores, Paulo Díaz disputó un total de 2.313 minutos en cancha durante 29 encuentros, en los que registró dos goles, una asistencia y seis tarjetas amarillas.

¿Cuándo juegan los “millonarios”?

Por la primera fecha del Apertura 2026 en Argentina, River Plate visitará a Barracas Central en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia en Buenos Aires, este sábado 24 de enero a contar de las 17:00 horas.

