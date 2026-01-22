Paulo Díaz no ha iniciado de buena manera el 2026, claro que ahora recibió una buena noticia de parte de River Plate que podría sacarle una sonrisa de cara al futuro.

El defensa chileno vivió un fuerte bajón en la campaña anterior y los resultados del equipo no ayudaron para nada. Hasta el histórico Marcelo Gallardo fue víctima de las furiosas críticas de los hinchas. En un club como la Banda Sangre, no hay demasiada paciencia.

El futuro de Paulo Díaz

En los partidos finales del 2025, Gallardo decidió borrar del equipo a Paulo Díaz. El chileno es uno de los referentes del plantel e incluso, portador de la jineta de capitán. Por esta razón, todos interpretaron el gesto del Muñeco como el fin del ciclo del defensa de La Roja en Núñez.

En los amistosos de esta pretemporada, el DT siguió con la misma tendencia y no convocó en ninguno a Díaz. La señal era más que clara: no sería considerado en el plantel. El problema radica en que el chileno tampoco quería partir, debido a que ninguna de las ofertas estaba al nivel económico de lo que recibe en River Plate. El apodo de Millonarios es por algo.

De ahí en más, se iniciaron las especulaciones de qué sucedería con el jugador formado en Palestino, siendo una opción muy concreta que se quede en el equipo, pero que no sea considerado por Marcelo Gallardo, teniendo que ir a la tribuna todas las semanas.

River Plate liberó los números del plantel de la temporada 2026 y de forma sorpresiva, Paulo Díaz apareció en la nómina con su tradicional “17”. ¿Qué quiere decir esto? Que será parte del grupo y que será inscrito como un jugador más, salvo que sea traspasado antes.

Está claro que Díaz comenzará de atrás en la valoración de Gallardo, pero seguirá siendo parte del plantel y tendrá la oportunidad de luchar en cada entrenamiento por volver a ser una de las grandes figuras de los Millonarios, tal como lo hizo Iván Zamorano en Real Madrid.