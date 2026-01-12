La pretemporada 2026 comenzó para el defensor chileno Paulo Díaz sin ver acción con River Plate. Por decisión de su técnico Marcelo Gallardo, no está en consideración para los partidos amistosos que juegan esta semana en Uruguay.

Mientras eso ocurre, la dirigencia de los “millonarios” busca de forma desesperada la forma de deshacerse del jugador, aunque ya rechazaron opciones desde Inter Miami, como también un regreso al fútbol nacional en Universidad Católica.

Pero mientras Gallardo y River quieren sacarse de encima al central, Paulo Díaz le asestó una arriesgada jugada que puede dejarlo sin ver acción por el resto del 2026, ya que según el medio partidario Soy Millo, se niega a salir de la institución.

La razón por la que Paulo Díaz no quiere irse de River

La publicación indica que si bien el oriundo de Santa Cruz realiza su pretemporada junto al resto del plantel, fue el propio “Muñeco” quien le comunicó personalmente que no lo tiene en sus planes para la próxima campaña.

Ante ese panorama, según el medio, Díaz se le plantó a Gallardo y le dejó en claro a los dirigentes que “no está dispuesto a resignar ni el aspecto económico y el contractual” para salir de River, con quien tiene vínculo hasta el 31 de diciembre del 2027.

Además, agregan que la única condición para que finalmente se vaya de la “Banda Sangre” es si es que un club le iguala el millonario sueldo que recibe en Argentina, el cual alcanza los US$3 millones de dólares por año, es decir, US$250 mil mensuales ($221.125.000 de pesos).

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales y la Copa Libertadores del año anterior, Paulo Díaz disputó 2.313 minutos en cancha durante 29 encuentros, donde registró dos goles y una asistencia, además de recibir seis tarjetas amarillas.