Un complejo momento deportivo es el que atraviesa el seleccionado chileno Paulo Díaz en River Plate. Tras la temporada que realizó junto al resto del plantel en San Martín de Mendoza, esperaba ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.
Esto a pesar de que a fines del 2025 fue considerado en la lista negra del entrenador del Millonario, que busca darle un nuevo aire al plantel tras la horrible campaña de la temporada anterior.
Sin embargo, el inicio de año fue horrible para el defensa central chileno en el duelo que el cuadro trasandino disputó ante Millonarios de Colombia, en Montevideo.
Díaz no fue considerado ni siquiera para ir al banco ante los cafeteros, a pesar de que Gallardo tenía a disposición a 11 suplentes. Una clara señal de que está cortado por parte del DT.
Paulo Díaz no fue ni al banco de River ante Millonarios
La posible salida de Paulo Díaz de River Plate
Claramente Paulo Díaz, a sus 31 años, atraviesa un presente complicado ya que no podrá tener la continuidad esperada en el gigante trasandino y debe buscar nuevo rumbo para poder jugar.
El problema es que concretar su salida no será fácil. Tiene aún dos años más de contrato en River Plate, elenco en el que fue renovado hasta fines del 2027 en julio del 2024.
Esa extensión le reporta un suculento salario, que se eleve por sobre los 200 millones de pesos mensuales. Una cifra que no es fácil de igualar para ningún club.
Se ha especulado con su partida a Medio Oriente e incluso a la MLS, pero solamente han sido rumores. El jugador está devaluado y en River entienden que no será sencillo vender su carta en este inicio de temporada.