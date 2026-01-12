Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

El triste inicio de año de Paulo Díaz en River Plate: no fue considerado ni para la banca

El defensa chileno no estuvo considerado ni para ir al banco por Marcelo Gallardo en el inicio de la nueva temporada de River.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Paulo Díaz comenzó el año cortado en River Plate
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTPaulo Díaz comenzó el año cortado en River Plate

Un complejo momento deportivo es el que atraviesa el seleccionado chileno Paulo Díaz en River Plate. Tras la temporada que realizó junto al resto del plantel en San Martín de Mendoza, esperaba ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Esto a pesar de que a fines del 2025 fue considerado en la lista negra del entrenador del Millonario, que busca darle un nuevo aire al plantel tras la horrible campaña de la temporada anterior.

Sin embargo, el inicio de año fue horrible para el defensa central chileno en el duelo que el cuadro trasandino disputó ante Millonarios de Colombia, en Montevideo.

Díaz no fue considerado ni siquiera para ir al banco ante los cafeteros, a pesar de que Gallardo tenía a disposición a 11 suplentes. Una clara señal de que está cortado por parte del DT.

Paulo Díaz no fue ni al banco de River ante Millonarios

Paulo Díaz no fue ni al banco de River ante Millonarios

La posible salida de Paulo Díaz de River Plate

Claramente Paulo Díaz, a sus 31 años, atraviesa un presente complicado ya que no podrá tener la continuidad esperada en el gigante trasandino y debe buscar nuevo rumbo para poder jugar.

Publicidad

El problema es que concretar su salida no será fácil. Tiene aún dos años más de contrato en River Plate, elenco en el que fue renovado hasta fines del 2027 en julio del 2024.

Paulo Díaz se mantiene firme con River Plate: se le ve feliz haciendo rafting en la pretemporada

ver también

Paulo Díaz se mantiene firme con River Plate: se le ve feliz haciendo rafting en la pretemporada

Esa extensión le reporta un suculento salario, que se eleve por sobre los 200 millones de pesos mensuales. Una cifra que no es fácil de igualar para ningún club.

Se ha especulado con su partida a Medio Oriente e incluso a la MLS, pero solamente han sido rumores. El jugador está devaluado y en River entienden que no será sencillo vender su carta en este inicio de temporada.

Publicidad
Lee también
El récord que busca romper la U en el Estadio Nacional
U de Chile

El récord que busca romper la U en el Estadio Nacional

DT de Díaz en River casi se ahoga: rescatado de las olas en peligrosa playa
Internacional

DT de Díaz en River casi se ahoga: rescatado de las olas en peligrosa playa

Estaba en la lista negra y lo dio vuelta: es feliz en pretemporada
Internacional

Estaba en la lista negra y lo dio vuelta: es feliz en pretemporada

El fichaje sorpresa que se toma la agenda en Colo Colo
Colo Colo

El fichaje sorpresa que se toma la agenda en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo