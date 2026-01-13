Everton tuvo su gran estreno en el torneo amistoso internacional Serie Río de La Plata que se juega en Uruguay, donde tuvo un durísimo encuentro contra Independiente.

Pese a sorprender desde un inicio con un juego ordenado a los argentinos, poco a poco los de Avellaneda fueron cargando la cancha en su favor, aunque con errores propios del equipo viñamarino, donde terminó de figura Ignacio Malcorra.

Si bien el marcador se cerró favorable a Independiente por 5-3, el equipo de Javier Torrente mostró atrevidos momentos en el partido ante los argentinos, que ilusionan a los hinchas con el trabajo para esta temporada.

Wálter Mazzantti anotó uno de los goles de Independiente. Foto: Serie Río de La Plata.

ver también “Oferta formal y se ultiman detalles”: Felipe Loyola a una firma de millonario fichaje en la Serie A de Italia

Everton fue una piedra en el zapato con Independiente

Fue a los 17 minutos cuando Everton sorprendió a la transmisión cargada para los argentinos, cuando Alan Medina tuvo un explosivo contragolpe para derrotar la portería de Independiente.

Fue en el 37 cuando despertó el cuadro argentino con dos muy conocidos en el fútbol chileno, primero con Wálter Mazzantti y luego con Luciano Cabral que con un gran toque derrotó al Nacho González.

Publicidad

Publicidad

Cuando parecía que Everton se desmoronaba, un ex Universidad de Chile, Julián Alfaro empató nuevamente el marcador lo que abrió la esperanza del cuadro nacional, en el minuto 40 del primer tiempo.

Ya en la segunda parte, luego de un apriete de Ignacio Malcorra y con un error defensivo de Everton, Gabriel Ávalos marcó de taco el 3-2 desmoronando a los de Viña del Mar.

Luego, con otra genialidad de Malcorra, fue el chileno Lautaro Millán quien estiró la cuenta para Independiente, donde se pensaba que tenían cerrado el partido.

Publicidad

Publicidad

Pero cuando quedaban 10 minutos hubo penal contra el Chorri Palacios, donde fue Braian Martínez el encargado de anotar el tanto de la ilusión con el 4-3 en Montevideo.

Pero fue en los descuentos cuando Pusseto, que es refuerzo en el cuadro argentino, marcó el definitivo 5-3 para el equipo del técnico Gustavo Quinteros en Uruguay.

Revisa los goles:

Publicidad