Pronósticos Senegal vs Egipto: Mané contra Salah en la Copa Africana de Naciones

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Senegal vs Egipto, por la semifinal de la Copa Africana de Naciones.

Este miércoles 14 de enero a las 14:00 horas (hora de Chile), Senegal y Egipto disputarán la primera semifinal de la Copa Africana de Naciones. Solo uno de los dos finalistas de 2021 será el que alcanza, nuevamente, el juego decisivo del certamen continental.

El combinado que comanda Sadio Mané viene de vencer a Mali en los cuartos de final por la mínima diferencia, mientas que el conjunto de Mohamed Salah eliminó a Costa de Marfil por 3-2.

En la previa de este partido, nuestro analista te entrega los tres pronósticos destacados para que consideres al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Senegal vs Egipto

Anotará o conseguirá una asistencia: Mohamed Salah 2.37 Tiros de esquina de Senegal: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Egipto: Más de 2.5 1.95 Le harán falta a Idrissa Gana Gueye: Más de 0.5 1.90

Garantizar la plena operatividad de tu perfil es fundamental para gestionar las ganancias obtenida. Por ello, resulta indispensable saber cómo verificar cuenta bet365 cargando la documentación oficial requerida por el operador.

Las estadísticas de Salah en Egipto

Mohamed Salah es una de las grandes figuras de la Copa Africana de Naciones y, por supuesto, el líder de Egipto. Disputó cuatro encuentros, ya que no vio minutos ante Angola, y en todos logró marcar. Además, en el último compromiso, correspondiente a los cuartos de final frente a Costa de Marfil, también aportó una asistencia.

El delantero del Liverpool está a solo un gol de igualar el récord de 68 anotaciones de Hossam Hassan, su actual entrenador, como máximo artillero en la historia de la selección egipcia.

Anotará o conseguirá una asistencia: Mohamed Salah – 2.37 en bet365

Los córners en la semifinal de la Copa Africana de Naciones

En sus cinco partidos en la Copa Africana de Naciones, Senegal ejecutó más de tres tiros desde la esquina.

Por su parte, Egipto contó con al menos tres córners a favor en cuatro de sus cinco compromisos.

Tiros de esquina de Senegal: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Egipto: Más de 2.5 – 1.95 en bet365

Gana Gueye, una clave en el mediocampo senegalés

Idrissa Gana Gueye es una pieza clave en el mediocampo de Senegal. Con su capacidad para cubrir grandes espacios, lidera a su selección en entradas e intercepciones, con 13 y siete respectivamente.

Fiel a ese estilo de juego, el mediocampista del Everton es constante en el roce y en las infracciones, tanto a favor como en contra. De hecho, en cada uno de sus últimos tres partidos recibió al menos una falta.

Le harán falta a Idrissa Gana Gueye: Más de 0.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Senegal vs Egipto

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Senegal vs Egipto: últimos partidos