El Mundial de la Kings League ya tiene definidos los cruces de cuartos de final. Tras la disputa de los encuentros de la denominada “última chance”, se realizó el sorteo que dejó a Chile emparejado con el ganador del Grupo B.

La Roja, que avanzó como líder del Grupo A luego de imponerse a Países Bajos, Marruecos y Colombia, deberá medirse ante otro cabeza de serie. Te contamos cuál será el próximo rival de La Roja.

¿Contra quién juega Chile en el próximo partido de la Kings League?

Se trata de Alemania, selección que selló su clasificación tras vencer a Estados Unidos y Japón, y caer frente a Argentina. En los otros enfrentamientos, el sorteo determinó que España, gran candidato al título, chocará con Estados Unidos.

Italia se verá las caras con el local Brasil; mientras que México enfrentará a Francia. Si Chile logra avanzar, su próximo rival saldrá del cruce entre España y Estados Unidos.

Estas son las llaves de los próximos enfrentamientos:

Partidos cuartos de final Kings League

Chile vs. Alemania – miércoles 14 de enero, 18:00 hrs.

España vs. Estados Unidos – miércoles 14 de enero, 19:00 hrs.

Francia vs. México – martes 13 de enero, 18:00 hrs.

Italia vs. Brasil – martes 13 de enero, 19:00 hrs.

Partidos cuartos de final – Instagram oficial Kings League

¿Cómo se juega la Kings League?

El formato del torneo establece que el primero de cada grupo (cinco selecciones en total) clasifica directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos de cada zona, junto al mejor tercero, disputarán la ronda denominada “Last Chance”, instancia que entregará los tres cupos restantes a cuartos de final.

La Kings League World Cup 2026 se disputará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil, y podrá ser seguida en Chile a través de las distintas señales de Canal 13.

