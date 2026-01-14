Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

El presidente de Deportes Limache es sorpresa para ser presidente de la ANFP

El mandamás del cuadro tomatero incluso lideró una encuesta para los hinchas, donde superó a Juan Tagle y Yunge.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Pablo Milad dejará la presidencia de la ANFP.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPablo Milad dejará la presidencia de la ANFP.

Poco a poco comienzan a aparecer los candidatos para ser el reemplazante de Pablo Milad como presidente de la ANFP, donde el mandamás ya confirmó que no va a la reelección.

De parte del oficialismo las cartas están jugadas para que Jorge Yunge lleve las banderas de una continuidad, aunque le aparecieron nuevos nombres en el camino que lo hacen tambalear.

Uno es muy sorpresivo, pero que ya tiene el cariño de la gente en las redes sociales, donde incluso lideró una encuesta para ser el próximo presidente de la ANFP.

Se trata de César Villegas, el presidente de Deportes Limache, que se mete como un sorpresivo nombre para pelear el sillón más grande de Quilín, luego que fue elegido como el mejor dirigente en 2024.

César Villegas aparece como un nuevo nombre a la ANFP. Foto: El Observador.

César Villegas aparece como un nuevo nombre a la ANFP. Foto: El Observador.

“La ANFP es una opción”: es presidente de un grande del fútbol chileno y sorprende como sucesor de Milad

ver también

“La ANFP es una opción”: es presidente de un grande del fútbol chileno y sorprende como sucesor de Milad

César Villegas una nueva carta para la ANFP

Fue en una encuesta del medio PicadoTV Chile donde consultaron por los candidatos a ser presidente de la ANFP, Siendo Villegas quien se quedó con el primer lugar con el 52% de las preferencias.

Publicidad

En el ejercicio cibernético entre los hinchas del fútbol participaron 2.233 personas, donde se impuso al presidente de Cruzados, Juan Tagle, con un 39% y la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, con un 8%.

Mientras que el candidato de Pablo Milad, Yunge cerró la medición con tan solo 1% de los votos.

Una sorpresa total con el nombre del presidente de Deportes Limache, quien ha hecho valer su voz para encaminarse al sillón principal: ¿Tendrá el apoyo del fútbol chileno?

Revisa los detalles:

Publicidad
Lee también
El "Tano" Ortiz destaca la actitud de Vidal tras nuevo puesto en Colo Colo
Colo Colo

El "Tano" Ortiz destaca la actitud de Vidal tras nuevo puesto en Colo Colo

El mensaje de Instagram terminó con un nuevo refuerzo para la U
U de Chile

El mensaje de Instagram terminó con un nuevo refuerzo para la U

El detalle clave del contrato de Lea Fernández tras salir de la U
Mercado de fichajes 2026

El detalle clave del contrato de Lea Fernández tras salir de la U

La primera baja chilena: Ruy Barbosa abandona el Dakar por lesión
Motor

La primera baja chilena: Ruy Barbosa abandona el Dakar por lesión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo