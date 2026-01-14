Poco a poco comienzan a aparecer los candidatos para ser el reemplazante de Pablo Milad como presidente de la ANFP, donde el mandamás ya confirmó que no va a la reelección.

De parte del oficialismo las cartas están jugadas para que Jorge Yunge lleve las banderas de una continuidad, aunque le aparecieron nuevos nombres en el camino que lo hacen tambalear.

Uno es muy sorpresivo, pero que ya tiene el cariño de la gente en las redes sociales, donde incluso lideró una encuesta para ser el próximo presidente de la ANFP.

Se trata de César Villegas, el presidente de Deportes Limache, que se mete como un sorpresivo nombre para pelear el sillón más grande de Quilín, luego que fue elegido como el mejor dirigente en 2024.

César Villegas una nueva carta para la ANFP

Fue en una encuesta del medio PicadoTV Chile donde consultaron por los candidatos a ser presidente de la ANFP, Siendo Villegas quien se quedó con el primer lugar con el 52% de las preferencias.

En el ejercicio cibernético entre los hinchas del fútbol participaron 2.233 personas, donde se impuso al presidente de Cruzados, Juan Tagle, con un 39% y la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, con un 8%.

Mientras que el candidato de Pablo Milad, Yunge cerró la medición con tan solo 1% de los votos.

Una sorpresa total con el nombre del presidente de Deportes Limache, quien ha hecho valer su voz para encaminarse al sillón principal: ¿Tendrá el apoyo del fútbol chileno?

