En noviembre de 2026, la ANFP cerrará un ciclo cuando llegue a su fin el mandato de Pablo Milad como presidente del organismo. Por eso ya comenzó la danza de nombres para tomar su lugar.

Es que el sillón de Quilín es un lugar codiciado y desde los grandes del fútbol chileno hay uno que toma fuerza para el cargo. Al menos así se lo han pedido sus colegas, según él mismo revela: se trata de Juan Tagle.

El presidente de Cruzados va para los 10 años al mando de U Católica y reconoce que quiere seguir en su lugar. “Creo que soy un presidente escuchado, tengo confianza, pero no soy como algunos intentan poner el poder en la sombra, ni mucho menos. Es una caricatura”, dice a El Mercurio.

¿Se postula como sucesor de Pablo Milad en la ANFP?

Juan Tagle reconoce que no descarta de plano la opción de tomar la presidencia de la ANFP a fin de año. El mandamás de Cruzados avisa que ya sus cercanos lo tienen como carta para suceder a Pablo Milad.

Juan Tagle y su largo ciclo en la UC /Photosport

“Tengo que ser honesto y decir que todas las opciones las puedo evaluar. La ANFP es una opción que yo podría evaluar. Pero así como la podría evaluar, con la misma fuerza digo que en ningún caso es una decisión tomada”, avisa.

Y pese a las acusaciones de sus contricantes sobre su temprana postulación al sillón de Quilín, el hombre de la UC es claro. Tagle avisa que “no estoy en campaña, como dicen algunos, ni mucho menos”.

“Sí hay varios presidentes de clubes que me lo han pedido, ahora y antes. Muchas veces. Pero no es algo, en ningún caso, que lo tenga decidido”, cerró, dejando en el aire la opción de reemplazar a Milad.