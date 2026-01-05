Alejandro Camargo proyecta la temporada de Coquimbo y revela similitudes entre Caputto y el “Chino” González

Coquimbo Unido dio vuelta la página tras una histórica campaña 2025 que le permitió coronarse por primera vez como campeones del torneo nacional y así lograr, entre otras cosas, un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es en ese contexto que Alejandro Camargo tomó la palabra en la antesala de una nueva temporada de los ‘piratas’ y conversó con RedGol, donde dejó varias cosas, entre ellas, definiciones claras sobre el proceso que encabeza el hoy ex DT de Copiapó, Hernán Caputto.

El volante no dudó en comparar al actual DT aurinegro con el recientemente salido DT campeón del fútbol chileno: “Caputto y el ‘Chino’ González son muy similares en su forma de tratar al jugador” , afirmó, destacando el manejo humano como uno de los sellos del nuevo ciclo del ex técnico de la U y La Roja sub 17.

En esa línea, Camargo mostró plena confianza en lo que viene para el Barbón, añadiendo que: “Esperamos y tenemos toda la fe del mundo que andaremos bien”, sostuvo, proyectando un año exigente y cargado de desafíos, donde además del torneo nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, disputarán la Supercopa y la nueva Copa de la Liga: “Son cinco torneos que todos queremos jugar” , agregó, dejando en claro que el plantel apunta alto y quiere competir en todos los frentes.

Sobre el trabajo previo al inicio oficial de la temporada, el mediocampista fue claro: la base estará en lo físico: “Hoy hay que hacer una buena pretemporada, con mucho físico y ojalá ganar todos los partidos que vienen” , señaló, poniendo el foco en llegar de la mejor forma al arranque del campeonato.

Alejandro Camargo se muestra optimista ante la nueva temporada de Coquimbo Unido. (Foto: Andres Pina/Photosport)

