Para sacar a Pablo Milad y su pandilla: Juan Tagle empieza a sonar como candidato a presidente de la ANFP

El presidente de Cruzados es uno de los nombres que suena en la oposición del fútbol chileno para darle oxígeno a la industria.

Por Felipe Escobillana

La ANFP agarra cada vez más fuerza políticamente, pues durante el segundo semestre del próximo año se debe llamar a elecciones para que el Consejo de Presidente elija al nuevo presidente del fútbol chileno.

Pablo Milad ya aseguró que no se va a postular a la reelección, aunque su mano derecha, Jorge Yunge, tiene todas las intenciones de ser la continuidad del oficialismo.

Claro que no tendrá fácil la pista. Hay muchos clubes que buscan un giro respecto a lo hecho en los últimos años, lo que incluso se hizo público por parte de Colo Colo.

Su presidente, Aníbal Mosa, señaló que “tiene que haber una oxigenación en el ente rector”, aunque aseguró que “yo no soy candidato a nada, mi foco es Colo Colo”.

¿Juan Tagle a la ANFP?

Quien sí puede ser candidato a la testera de la ANFP es Juan Tagle, actual presidente de Cruzados y con largo recorrido en el fútbol chileno en el último tiempo.

Así lo señalaron en Radio ADN durante esta jornada. “Ojo con las aspiraciones de Juan Tagle hacia la ANFP, hay versiones que hablan que dejará el director de Cruzados en diciembre”, indican.

Juan Tagle puede ser presidente de la ANFP el próximo año.

Juan Tagle puede ser presidente de la ANFP el próximo año.

“En abril se debe hacer una nueva elección de directorio tras la salida de Felipe Correa. Quizás ahí no sigue Juan Tagle y empina su candidatura a la testera de la ANFP”, agregaron.

De hecho, indican que varios clubes se han estado reuniendo para tener fuerza en la oposición a Milad. Incluso nombraron a Universidad de Chile, pues “Clark ha estado comunicándose con 14 clubes para no apoyar las aspiraciones de Jorge Yunge”.

