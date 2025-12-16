Es tendencia:
“El club merece respeto”: Marcelo Díaz se refiere al conflicto entre Gustavo Álvarez y la U de Chile

El capitán del Romántico Viajero se refirió a la disputa que existe entre el DT y la dirigencia, y pidió que se solucione el tema antes de la pretemporada.

Por Felipe Pavez Farías

Universidad de Chile enfrenta un momento crítico al cierre de año. Esto debido a que aún no se resuelve el futuro de Gustavo Álvarez. El DT confesó que no tiene las fuerzas para seguir al mando del Romántico Viajero y esto desató una crisis interna en el CDA. 

El trasandino tiene contrato vigente y de no continuar, deberá pagar una cláusula cercana a los 1,2 millones de dólares. Tema que se ha extendido desde la finalización de la Liga de Primera y que preocupa en Azul Azul ya que se está en pleno mercado de fichajes y en 2026 se disputará la Copa Sudamericana. 

Ante está situación, el capitán de Universidad de Chile decidió referirse al tema y abordó el conflicto interno que enfrenta el club. “Gustavo tiene contrato y cuando decidan que se resuelve en esas situaciones, recién podemos hablar de otro técnico”, lanzó fuerte y claro Marcelo Díaz que en conversación con TNT Sports decidió no referirse a los posibles reemplazantes de Álvarez. 

¿Gustavo Álvarez o la U?: La reflexión de Marcelo Díaz

“Para mí es una falta de respeto hablar de otro técnico. Gustavo se merece todo el respeto así como el club. Entre ellos tienen que llegar a acuerdo”, recalcó Marcelo Díaz sobre el conflicto. 

Incluso apuntó a que este conflicto interno no debe afectar al plantel y volvió a recalcar cuál es el objetivo para la temporada que se avecina. “El 2026 tenemos que ser campeones para eso vamos a trabajar. Hay muy buen plantel y merecemos un campeonato nacional. Vamos a ir por todo. Los jugadores que lleguen, se quede gustavo o no, los dirigentes, todos deben saber que tenemos que ir por el título”, sentenció. 

Tras ello, volvió a hablar en Radio ADN y mantuvo su postura para que prontamente se defina el tema y la U no resulte afectada. “Me encuentro de vacaciones igual que mis compañeros y volveremos el 5 de enero. Con Gustavo o sin Gustavo, tenemos que volver igual. Puede ser majadero, pero Gustavo tiene contrato con la U y hasta que eso no se solucione, no podemos pensar en otro técnico”, sentenció. 

El tema es que hasta el momento ninguna de las partes ha dado el brazo a torcer. Por lo que el round podría extenderse más de lo imaginado. En tanto, Renato Paiva sigue siendo el principal candidato a asumir en el cargo. Pero mientras no se resuelva lo de Álvarez, no se puede definir contrato, la pretemporada ni los refuerzos. 

