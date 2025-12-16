La U de Chile cerró la temporada lejos de lo que se plantearon a comienzo de temporada. El Romántico Viajero se conformó sólo con clasificar a la Copa Libertadores como Chile 3 en una campaña que finalizó sin el premio que buscaron y lamentando hasta operaciones, como ocurrió con Marcelo Díaz.

Carepato, que renovó su contrato por un año más con el elenco estudiantil, sorprendió a todos este martes al reaparecer de una forma que preocupó a los hinchas. Fue en la despedida de Walter Montillo donde el volante se dejó ver con muletas y una bota.

Al finalizar la Liga de Primera, en ningún momento se habló desde el Bulla que el mediocampista pasaría por el quirófano. Es por ello que fue el propio jugador quien aclaró las razones detrás de una intervención que nadie vio venir.

Marcelo Díaz se opera tras el final de temporada de la U

Los hinchas de la U quedaron más que impactados luego de la primera aparición pública de Marcelo Díaz tras el final de la temporada. Carepato apareció en la despedida de Walter Montillo con muletas y una bota en su pie izquierdo luego de una inesperada operación.

Marcelo Díaz llegó en muletas a la despedida de Walter Montillo luego de una cirugía en la U. Foto: Cristián Fajardo, RedGol.

RedGol estuvo presente al momento del arribo del volante y logró perguntarle sobre lo que le pasó. “Me saque una astilla“, reveló el bicampeón de América, que aprovecha sus vacaciones para recuperarse.

Publicidad

Publicidad

Lo más llamativo es que hasta ahora no se conocía nada sobre una operación programada para Marcelo Díaz en la U. Eso sí, según supo este medio, fue algo que estaba agendado con el cuerpo médico del Bulla para estos meses.

ver también Previo a la despedida de Walter Montillo: preocupante estado de la cancha del Estadio Nacional

De hecho, el problema que sufrió en su pie fue parte de lo que lo llevó a bajar su rendimiento en la segunda parte del 2025. En su momento perdió la camiseta de titular en el Romántico Viajero pese a ser capitán, aunque igual se las arregló para ser parte.

Quedará esperar para ver cuáles son los plazos que manejan en el elenco estudiantil para recuperar al mediocampista. La pretemporada comenzará en los primeros días de enero, donde esperan tenerlo listo.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Díaz aprovecha sus vacaciones para operarse de una molestia que lo complicó cuando la U más lo necesitaba. Carepato se prepara para el que puede ser su último año con el Bulla después de darle tantas alegrías en los últimos años.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Díaz en la U en la temporada 2025?

Marcelo Díaz cerró la temporada 2025 con la U disputando un total de 38 partidos oficiales. En ellos no tuvo goles ni asistencias y llegó a los 2.503 minutos dentro del campo de juego.