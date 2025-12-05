Universidad de Chile vuelve a la acción este sábado para enfrentar a Deportes Iquique en un duelo clave. Los azules están obligados a ganar y esperar que Everton rescate algún punto ante O’Higgins, ya que solo así jugarán la próxima Copa Libertadores 2026.

En la previa de este compromiso el bulla dio un paso importante en la conformación del plantel 2026. Pese a que ya está ratificado que Gustavo Álvarez no seguirá como DT, en Azul Azul están tratando de mantener la competitiva base que ha jugado en estos últimos dos años.

Por lo mismo la renovación de algunos jugadores es crucial, algo que se logró con un especial referente justo a horas de enfrentar a los dragones celestes.

ver también “Dejamos…”: la dura autocrítica de Marcelo Díaz y la U por estar afuera de Copa Libertadores

Marcelo Díaz se queda por un año más en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en la previa del duelo ante Iquique en el Tierra de Campeones lo U llegó a un acuerdo para renovar el contrato de Marcelo Díaz. Con esto, el bicampeón de América se queda en el club por un año más .

Tras un 2024 de bastante titularidad, fue en estos últimos meses que el Chelo perdió algo de protagonismo con Gustavo Álvarez. El DT optó por otros jugadores en el mediocampo, mandando a Díaz por varios partidos a la banca de suplentes, sobre todo en el arena internacional.

Marcelo Díaz se quedará por un año más en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, la U sigue avanzando en mantener una base importante pensando en el 2026. Ya están renovados Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Javier Altamirano y ahora Marcelo Díaz.

Los números de Marcelo Díaz en este 2025

El este 2025 el Chelo ha disputado un total de 38 compromisos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana, seis en Copa Libertadores y una en la Supercopa. No suma ni goles ni asistencias en 2.503 minutos de acción.

ver también Marcelo Díaz pone fecha a la construcción del estadio de la U: “En nuestro centenario…”

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán al ruedo este sábado 6 de diciembre cuando a partir de las 18:00 horas enfrenten a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Publicidad