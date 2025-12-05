En Universidad de Chile siguen procesando la abrupta despedida de Gustavo Álvarez, quien dejará a los azules luego del partido ante Deportes Iquique de este sábado. El golpe ha sido duro, sobre todo porque además es muy probable que el bulla se quede también sin ir a la próxima Libertadores.

Dentro del plantel uno que dio su respectiva opinión ante esto fue Marcelo Díaz, quien en su calidad como uno de los referentes del equipo aseguró que “como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a estar acá. Hablo del presente y lo que sucedió. Los años que llevamos en el club han sido muy bueno, volvimos a posicionar al club donde merecía”.

“Claramente el profe tiene contrato. El sábado vamos a jugar el último partido y seguramente el lunes se juntarán las partes para conversar lo que se proyecta para el próximo año. Lo que ha dicho Gustavo ya está y dependerá de ellos lo que quieran. Me encantaría que siga, porque le ha hecho muy bien al club y al grupo, es un excelente trabajador”, agregó.

ver también “Es respetable, pero…”: la sorpresiva opinión de Marcelo Díaz sobre Gustavo Álvarez en la U

Multicampeón con la U alaba a Díaz por sus dichos

Estas declaraciones de Chelo Díaz fueron analizadas por Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que el volante podría tener algún grado de resentimiento tras perder la titularidad con el DT argentino, pero que nunca ha sido así.

Marcelo Díaz perdió la titularidad con Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Marcelo Díaz era el capitán y símbolo de Universidad de Chile, y Gustavo Álvarez lo sacó. Podría tener hasta cierto resentimiento y nunca lo ha manifestado. No todos entienden su lugar en el equipo”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el ex goleador azul declaró que “muchas veces hay ciertos intereses que uno como jugador también lo manifiesta, tirando cosas de cierta forma. Díaz ha estado bien ese sentido, porque es parte del plantel”.

ver también Antes de lo pensado: destapan el episodio que quebró la relación de Gustavo Álvarez y la U

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción este sábado 6 de diciembre cuando a partir de las 18:00 horas enfrenten a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.