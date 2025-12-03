El divorcio entre Gustavo Álvarez y la U de Chile es total. El técnico confirmó que no tiene ganas de ser el técnico del Romántico Viajero en el 2026, presionado a la dirigencia para buscar un nuevo DT.

El estratega se quedó con las ganas de ser campeón, su principal objetivo este año, por lo que decidió dar un paso al costado, pero sin renunciar. Razones tiene y varias, pero es la relación con Azul Azul la más importante de todas.

Luego de su polémica conferencia de prensa el pasado lunes, una serie de rumores sobre los momentos que marcaron el quiebre han aparecido. Sin embargo, este miércoles se conoció el momento en que todo cambió entre ambas partes.

El refuerzo que inició el quiebre entre Gustavo Álvarez y la U

Las cosas terminaron muy mal para la U luego de no darle en el gusto a Gustavo Álvarez. El técnico anunció que deberán buscar un nuevo DT para el 2026 y lo hace dejando dudas de cuándo fue que todo cambió.

Gustavo Álvarez se va de la U por sus constantes problemas con la dirigencia. Foto: Photosport.

Este miércoles en Los Tenores de Radio ADN la periodista Rocío Ayala se encargó de destapar detalles sobre esto. “Me dicen que no tiene ofertas concretas, por eso en enero puede ir a descansar“.

La reportera azul dijo que “se vienen divorciando hace rato. El chárter contra Carabobo que esperaba que fuera completo y le dieron la mitad, que es lo que pone la Conmebol a todos los clubes que compiten en ese país, pero viene de mucho antes“.

¿Desde cuándo entonces que Gustavo Álvarez está molesto con la dirigencia de la U? La periodista señaló que “uno de los primeros puntos para darse cuenta que no iban para el mismo lado es cuando no llega Federico Rica“.

“Ahí es el primer encuentro con la gerencia, Álvarez tiene la tendencia de llamar a los jugadores que quiere para mostrarles el proyecto y lo hizo con Rica, lo convenció de venir y finalmente no llega porque decían que no era viable económicamente, pero era menos de lo que se pagó por (Bianneider) Tamayo“, añadió.

Fue ese momento en el que el DT entendió que no iban para el mismo lado. “Ahí se preguntó por qué no se alinean. Este año pidiendo a Vargas, otros jugadores, este divorcio se hace muy difícil para encontrar un punto en común“.

Finalmente, Rocío Ayala instaló el fallo de la CMF contra Michael Clark, presidente de Azul Azul, como otro de los motivos por los que Gustavo Álvarez se va de la U. “Cuando se enteró del fallo de la CMF se interesó más, quería saber de la triangulación. Ahí le dijeron que era confidencial, así que quedó sin argumentos para pelear. Tiene que ver lo de la CMF. No es el gran punto, pero tiene que ver con la opinión que da“.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras el 1 a 1 con Coquimbo Unido, Gustavo Álvarez llegó a los 92 partidos oficiales dirigidos al mando de la U. En ellos consiguió 52 triunfos, 20 empates y 20 derrotas, con 175 goles a favor y 83 en contra. Ganó la Copa Chile y la Supercopa 2024.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Gustavo Álvarez se prepara para lo que será su último partido al mando de la U. Este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas el Romántico Viajero buscará tres puntos de oro para seguir soñando con Copa Libertadores en su visita a Deportes Iquique.