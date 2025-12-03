Es tendencia:
Universidad de Chile

Con regalos, un lienzo y muchas fotos: así fue la despedida de Gustavo Álvarez de U de Chile

Redgol hizo un seguimiento paso a paso de Gustavo Álvarez, en el último partido con los hinchas como el entrenador de la U.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez vivió una jornada de despedida con la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTGustavo Álvarez vivió una jornada de despedida con la U.

Gustavo Álvarez vivió un emotivo partido en el empate 1-1 que consiguió Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, el que marcó, hasta ahora, la despedida del entrenador del cuadro bullanguero.

Todos los hinchas sabían que era el partido para agradecer en Santiago, ya que el próximo compromiso, que cierra la temporada, se jugará ante Deportes Iquique en el norte del país.

Desde su arribo al estadio Santa Laura los hinchas le hacían saber su sentir, pidiéndole que no se vaya y otros simplemente aplaudiendo su paso en dos temporadas en la U.

Hasta que le tocó salir a la cancha junto a sus jugadores, donde hubo un cerrado aplausos de parte de los seguidores azules, especialmente en la tribuna que estaba más cerca a su banco.

Un lienzo se desplego en el edificio de al lado del Santa Laura con la frase “gracias DT”. Foto: Redgol.

Un lienzo se desplego en el edificio de al lado del Santa Laura con la frase “gracias DT”. Foto: Redgol.

Una sorpresa para Gustavo Álvarez

Fue el momento de las sorpresas, porque desde el edificio que está justo al lado del estadio Santa Laura se desplegó un lienzo con la frase “gracias DT”, el que fue visto por el entrenador cuando se retiraba del recinto en Independencia y agradeció a la distancia.

No fue todo, porque al regreso de la zona mixta, recibió como recuerdo un cuadro con una imagen suya como entrenador de Universidad de Chile, la que agradeció mucho.

A la salida de camarines, como si fuera una despedida para siempre, cerca de 100 hinchas esperaron su recorrido hasta el vehículo, donde firmó fotos, grabó videos y entregó sentidas palabras a los hinchas.

Con niños pidiéndole en su cara que no se fuera, Álvarez regaló siempre una sonrisa y aceptó todo tipo de comentarios, hasta retirarse finalmente a su casa.

Mira el video:

