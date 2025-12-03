El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York, te contamos dónde y cuándo y dónde es el sorteo de la próxima cita planetaria.

Así se arman los grupos del Mundial 2026

El sorteo del próximo mundial será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. El anuncio de la sede fue hecho por el presidente Donald Trump, en conjunto con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo se realizará en Washington D.C, las tómbolas determinarán la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un formato completamente nuevo para competición internacional.

Con el nuevo formato de 48 selecciones en esta Copa del Mundo, el número de cabezas de serie aumenta a 12. Entre ellos se incluyen los tres países anfitriones: México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D).

El método del sorteo

En el sorteo, los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— serán asignados al bombo 1, mientras que las otras 39 selecciones ya clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones ubicados de acuerdo con el más reciente Ranking FIFA.

Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes de los

repechajes europeo e internacional se asignarán al bombo 4.

La inauguración del mundial de fútbol será el 11 de junio del próximo año, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.