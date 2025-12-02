El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York, te contamos dónde y cuándo y dónde es el sorteo de la próxima cita planetaria.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026? Horario y canal

La transmisión será a partir de las 14:00 horas, Chilevisión transmitirá en vivo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, donde participarán 48 selecciones. El espacio será conducido en Chile por Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

El sorteo se realizará en Washington D.C, las tómbolas determinarán la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un formato completamente nuevo para competición internacional.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

¿Cómo se realiza el sorteo del Mundial 2026?

En el sorteo, los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— serán asignados al bombo 1, mientras que las otras 39 selecciones ya clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones ubicados de acuerdo con el más reciente Ranking FIFA.

Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes de los

repechajes europeo e internacional se asignarán al bombo 4.

La inauguración del mundial de fútbol será el 11 de junio del próximo año, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



