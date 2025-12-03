Todos los meses XBOX renueva parte de su biblioteca de juegos disponibles en su servicio de suscripción Game Pass y en muchas ocasiones lo hace dando verdaderos golpazos a los fanáticos de los videojuegos con entregas desde el primer día y completamente gratis de grandes títulos.

Podemos decir que esto ocurrió ahora, ya que a través de su sitio web informó los nuevos títulos que llegarán en las próximas semanas a la suscripción, destacando estrenos desde el día uno, regresos esperados y una colección cargada de aventura, acción y terror espacial. Mira todos los detalles de estos videojuegos, a continuación, en la siguiente nota de RedGame de RedGol.

Próximamente en Xbox Game Pass

Mensualmente, Xbox ofrece DLC, beneficios y nuevos juegos en su servicio de suscripción Game Pass. En esta oportunidad, estos son:

Ya disponibles

CloverPit (nube, consola, handheld y PC) : Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Standard y PC Game Pass.

: Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Standard y PC Game Pass. Marvel Cosmic Invasion (nube, consola, handheld y PC): Disponible el mismo día con Xbox Game Pass.

Disponible el mismo día con Xbox Game Pass. Total Chaos (nube, PC y Xbox Series X|S) : Disponible el mismo día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

: Disponible el mismo día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Young Suns (Game Preview) (nube, consola y PC): Disponible el mismo día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Disponible el mismo día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Lost Records: Bloom & Rage (nube, PC y Xbox Series X|S) : Disponible con Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

: Disponible con Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Monster Train 2 (nube, PC y Xbox Series X|S) : Disponible con Game Pass Premium.

: Disponible con Game Pass Premium. Spray Paint Simulator (nube, consola y PC): Disponible con Game Pass Premium.

Próximamente disponibles

33 Immortals (Game Preview) (nube, consola y PC) – 4 de diciembre: Disponible con Game Pass Premium.

Disponible con Game Pass Premium. Indiana Jones and the Great Circle (nube, PC y Xbox Series X|S) – 4 de diciembre : Disponible con Game Pass Premium.

: Disponible con Game Pass Premium. Routine (nube, consola, handheld y PC) – 4 de diciembre : Disponible con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

: Disponible con Game Pass Ultimate y PC Game Pass. A Game About Digging A Hole (nube, handheld, PC y Xbox Series X|S) – 9 de diciembre : Disponible con Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

: Disponible con Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Death Howl (handheld y PC) – 9 de diciembre : Disponible con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

: Disponible con Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Dome Keeper (nube, consola, handheld y PC) – 9 de diciembre: Disponible con Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Disponible con Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Mortal Kombat 1 (nube, PC y Xbox Series X|S) – 10 de diciembre : Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

: Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Bratz: Rhythm & Style (nube, consola y PC) – 11 de diciembre: Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Más juegos próximamente con Game Pass Essential

Los suscriptores de Game Pass Essential recibirán adicionalmente tres títulos desde este 3 de diciembre:

Stellaris

World War Z: Aftermath

Medieval Dynasty

Actualizaciones de juegos / DLC

Sea of Thieves: Season 18 – 11 de diciembre Enfrenta nuevos enemigos en The Devil’s Roar y disfruta el regreso del Festival of Giving.

Dead by Daylight – Bone Chill Event – del 9 de diciembre al 6 de enero Regresa el evento helado con desafíos y objetos estacionales.

Palworld – Home Sweet Home Update – 17 de diciembre Incluye colaboración con Ultrakill, recoloreo de materiales y mayor personalización de bases.



Beneficios en el juego

PUBG Battlegrounds: Exclusive Survivor Pack (consola) – Disponible hoy

(consola) – Disponible hoy Delta Force: Craft Your Precision (Xbox Series X|S) – Disponible hoy

(Xbox Series X|S) – Disponible hoy The Crew Motorfest: Toyota Supra LBWK Edition Pack – Disponible hoy

Los que dejan Xbox Game Pass en los próximos días

¡Ojo! Porque hay una serie de juegos que saldrán de la biblioteca en los próximos días. Recuerda que puedes adquirirlos con hasta un 20% de descuento antes de que salgan:

15 de diciembre

Mortal Kombat 11

Still Wakes the Deep

Wildfrost

31 de diciembre