Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Agenda de partidos

Los partidos de hoy viernes 5 diciembre: Horarios y dónde ver por TV y online

Primer viernes de diciembre y viene cargado de acción en Chile y el mundo con grandes partidos de fútbol. Conoce todos los detalles, a continuación.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Conoce los partidos más importantes de este viernes 5 de diciembre en Chile y el mundo.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTConoce los partidos más importantes de este viernes 5 de diciembre en Chile y el mundo.

Este viernes 5 de diciembre la agenda deportiva estará completamente cargada con eventos de alto impacto. La atención de Chile se dividirá con el inicio de la última fecha del torneo local y un esperado evento de cara a la Copa del Mundo 2026.

En el plano nacional, la Liga de Primera nos trae un enfrentamiento clave, a las 20:00 horas, Palestino y Huachipato dan inicio a la fecha 30 con un partidazo determinante en la tabla de posiciones.

Pero el plato fuerte del día se vivirá a nivel FIFA, ya que a partir de las 14:00 horas se realizará el sorteo que definirá los grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sorteo Mundial 2026: ¿Cómo se arman los grupos y qué países serán cabeza de serie?

ver también

Sorteo Mundial 2026: ¿Cómo se arman los grupos y qué países serán cabeza de serie?

Además, la acción seguirá con las grandes ligas europeas, Ligue 1 de Francia, la Liga Portuguesa, con el emocionante clásico entre Benfica vs. Sporting CP y mucho más con la Bundesliga, La Liga de España y la Championship de Inglaterra. Todos los detalles de horarios y dónde ver cada uno de estos partidos se encuentran a continuación.

Los partidos de hoy viernes 5 de diciembre y dónde ver por TV y online:

Liga de Primera Chile

  • 20:00 horas – Palestino vs. Huachipato. Transmiten HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.

La Liga de España

  • 17:00 horas – Real Oviedo vs. Mallorca. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus (613/1613).
Publicidad

Bundesliga

  • 16:30 horas – Mainz 05 vs. Borussia M’gladbach. Transmite Disney+ Premium.

Championship

  • 17:00 horas – Hull City vs. Middlesbrough. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 5.

FA Cup

  • 16:30 horas – Salford City vs. Leyton Orient. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

FIFA Copa Mundial 2026

  • 14:00 horas – Sorteo Estados Unidos, México y Canadá 2026. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, ChileVisión, ChileVisión Web, DSports (610/1610).

Francia Ligue 1

  • 15:00 horas – Stade Brestois vs. AS Monaco. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – Lille vs. O. Marseille. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Liga Portuguesa

  • 17:15 horas – Benfica vs. Sporting CP. Transmiten GolTV Play, GolTV.
Publicidad

Liga Pro Ecuador

  • 21:00 horas – Deportivo Cuenca vs. Delfín SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.

Premier League Ucrania

  • 13:00 horas – Zorya vs. Karpaty Lviv. Transmite OneFootball PPV.

Superliga Turca

  • 14:00 horas – Galatasaray vs. Samsunspor. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

2. Bundesliga

  • 14:30 horas – Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Preußen Münster vs. Hannover 96. Transmite Disney+ Premium.

Regionalliga

  • 15:00 horas – Kickers Offenbach vs. Mainz 05 II. Transmite OneFootball PPV.
  • 15:00 horas – Eintracht Trier vs. Stuttgarter Kickers. Transmite OneFootball PPV.
  • 15:00 horas – Astoria Walldorf vs. TSV Steinbach. Transmite OneFootball PPV.

Serie C Italia

  • 16:30 horas – Catania vs. Crotone. Transmite OneFootball PPV.
Publicidad
Lee también
¡La U, La Roja y más! Los partidos de hoy martes 2 de diciembre
Noticias

¡La U, La Roja y más! Los partidos de hoy martes 2 de diciembre

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy sábado 22 de noviembre
Noticias

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy sábado 22 de noviembre

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy viernes 21 de noviembre
Noticias

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy viernes 21 de noviembre

Análisis desde exótico país por La Roja: "El fútbol chileno está desapareciendo"
Selección Chilena

Análisis desde exótico país por La Roja: "El fútbol chileno está desapareciendo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo