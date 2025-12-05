Este viernes 5 de diciembre la agenda deportiva estará completamente cargada con eventos de alto impacto. La atención de Chile se dividirá con el inicio de la última fecha del torneo local y un esperado evento de cara a la Copa del Mundo 2026.
En el plano nacional, la Liga de Primera nos trae un enfrentamiento clave, a las 20:00 horas, Palestino y Huachipato dan inicio a la fecha 30 con un partidazo determinante en la tabla de posiciones.
Pero el plato fuerte del día se vivirá a nivel FIFA, ya que a partir de las 14:00 horas se realizará el sorteo que definirá los grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Además, la acción seguirá con las grandes ligas europeas, Ligue 1 de Francia, la Liga Portuguesa, con el emocionante clásico entre Benfica vs. Sporting CP y mucho más con la Bundesliga, La Liga de España y la Championship de Inglaterra. Todos los detalles de horarios y dónde ver cada uno de estos partidos se encuentran a continuación.
Los partidos de hoy viernes 5 de diciembre y dónde ver por TV y online:
Liga de Primera Chile
- 20:00 horas – Palestino vs. Huachipato. Transmiten HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
La Liga de España
- 17:00 horas – Real Oviedo vs. Mallorca. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus (613/1613).
Bundesliga
- 16:30 horas – Mainz 05 vs. Borussia M’gladbach. Transmite Disney+ Premium.
Championship
- 17:00 horas – Hull City vs. Middlesbrough. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 5.
FA Cup
- 16:30 horas – Salford City vs. Leyton Orient. Transmite Disney+ Premium.
FIFA Copa Mundial 2026
- 14:00 horas – Sorteo Estados Unidos, México y Canadá 2026. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, ChileVisión, ChileVisión Web, DSports (610/1610).
Francia Ligue 1
- 15:00 horas – Stade Brestois vs. AS Monaco. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Lille vs. O. Marseille. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Liga Portuguesa
- 17:15 horas – Benfica vs. Sporting CP. Transmiten GolTV Play, GolTV.
Liga Pro Ecuador
- 21:00 horas – Deportivo Cuenca vs. Delfín SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Premier League Ucrania
- 13:00 horas – Zorya vs. Karpaty Lviv. Transmite OneFootball PPV.
Superliga Turca
- 14:00 horas – Galatasaray vs. Samsunspor. Transmite Disney+ Premium.
2. Bundesliga
- 14:30 horas – Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Preußen Münster vs. Hannover 96. Transmite Disney+ Premium.
Regionalliga
- 15:00 horas – Kickers Offenbach vs. Mainz 05 II. Transmite OneFootball PPV.
- 15:00 horas – Eintracht Trier vs. Stuttgarter Kickers. Transmite OneFootball PPV.
- 15:00 horas – Astoria Walldorf vs. TSV Steinbach. Transmite OneFootball PPV.
Serie C Italia
- 16:30 horas – Catania vs. Crotone. Transmite OneFootball PPV.