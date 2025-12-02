Primer martes de diciembre y decisivo en Chile y el mundo. Grandes encuentros se celebrarán esta jornada del 2 de diciembre, comenzando todo con un duelo clave para la Universidad de Chile en su afán de quedarse con el Chile 2, cuando enfrente a partir de las 18:00 horas al campeón y líder, Coquimbo Unido, en un duelo a jugarse en el Santa Laura en el cierre de la fecha 29 de la Liga de Primera.
Eso no es todo, porque dos horas después tendremos una nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, donde la selección nacional comandada por Luis Mena recibe a Paraguay en El Teniente a O’Higgins de Rancagua por la fecha 4 del clasificatorio al Mundial 2027.
Adicionalmente, hay acción en grandes ligas del mundo, entre ellas, la Liga de España con un partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid, la Premier League, el Brasileirao y mucho más. Todos los detalles, a continuación, en RedGol.
Partidos de hoy martes 2 de diciembre y cómo ver
Liga de Primera Chile
- 18:00 horas – U de Chile vs. Coquimbo Unido. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
Liga de Naciones Femenina CONMEBOL
- 18:00 horas – Uruguay vs. Ecuador. Transmite Fanatiz.
- 20:00 horas – Argentina vs. Bolivia. Transmite Fanatiz.
- 20:00 horas – Venezuela vs. Perú. Transmite Fanatiz .
- 20:00 horas – Chile vs. Paraguay. Transmite CHV, CHV Web, CHV YouTube, Fanatiz, Pluto TV.
La Liga de España
- 17:00 horas – FC Barcelona vs. At. Madrid. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
Premier League de Inglaterra
- 16:30 horas – Fulham vs. Manchester City. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 16:30 horas – Bournemouth vs. Everton. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 17:15 horas – Newcastle vs. Tottenham. Transmite Disney+ Premium.
Amistoso Femenino
- 16:00 horas – Inglaterra vs. Ghana. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Holanda vs. Corea del Sur. Transmite DSports 8, DGO.
Serie A Brasil
- 19:00 horas – Vasco da Gama vs. Mirassol. Transmite Fanatiz.
- 21:30 horas – Grêmio vs. Fluminense. Transmite Fanatiz YouTube.
Liga de Naciones Femenina UEFA
- 14:30 horas (Final) – España vs. Alemania. Transmite Disney+ Premium, FIFA+, ESPN 4.
- 15:00 horas (3er Puesto) – Suecia vs. Francia. Transmite Disney+ Premium.
Campeonato Femenino de la Concacaf
- 17:00 horas – Cuba vs. San Cristóbal y Nieves. Transmite Disney+ Premium.
- 20:00 horas – República Dominicana vs. Surinam. Transmite Disney+ Premium.
- 22:30 horas – El Salvador vs. Honduras. Transmite Disney+ Premium.
Copa de Alemania
- 14:00 horas – Borussia M’gladbach vs. St. Pauli. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Hertha Berlin vs. Kaiserslautern. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen. Transmite Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – RB Leipzig vs. 1. FC Magdeburg. Transmite Disney+ Premium.
Copa Ecuador
- 21:00 horas – Cuenca Juniors vs. U. Católica. Transmite DSports 4, DGO, DSports 1611 (611/1611).
Coppa Italia
- 17:00 horas – Juventus vs. Udinese. Transmite DGO, DSPORTS+ Plus (613/1613), Amazon Prime Video.
Liga 1 Perú
- 22:00 horas – Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Transmite Fanatiz.
Primera B Argentina
- 17:00 horas – Acassuso vs. Villa San Carlos. Transmite TyC Sports Internacional.
Copa Caribeña de Clubes Concacaf
- 18:00 horas (3er Puesto) – Cibao FC vs. Defence Force. Transmite Disney+ Premium.
- 21:00 horas (Final) – Mount Pleasant FA vs. O&M FC. Transmite Disney+ Premium.