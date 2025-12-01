Universidad de Chile enfrenta este martes a Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera, la penúltima jornada del torneo. Partido crucial para las aspiraciones de los azules de clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Lucha apretada por el “Chile 2”

La U, junto a O’Higgins y Universidad Católica, están en una intensa disputa por el “Chile 2”, el cupo que otorga un boleto directo a la fase de grupos del certamen continental. Actualmente, el cuadro universitario es el que tiene la opción más lejana de conseguirlo, pero con una ventaja importante, cuenta con un partido menos.

ver también Garnero ni se inmuta con el empate de la UC y mensaje a la U: “Seguimos dependiendo de nosotros y el martes…”

Mientras la U se prepara para jugar este martes contra el campeón de la liga, sus rivales directos ya tuvieron acción el pasado fin de semana con resultados dispares:

O’Higgins derrotó a Unión Española por 4-2, sentenciando el descenso de los hispanos a la Primera B y la Universidad Católica tuvo un traspié tras igualar 0-0 ante Huachipato.

De esta forma, la UC se mantiene en el 2° puesto de la tabla de posiciones con 55 puntos, apenas dos puntos más que el 3°, O’Higgins con 53 y a cuatro de la U, 4° con 51, pero que cuenta con un partido menos.

Los resultados que necesita la U para ir por el Chile 2:

Ante estos resultados, la Universidad de Chile no depende de sí mismo en la última fecha para quedarse con el Chile 2, esto porque, aunque derrote a los ‘piratas’, quedará por debajo de la UC al cierre de la fecha 29, ante esto, necesita los siguientes resultados en la última fecha:

Publicidad

Publicidad