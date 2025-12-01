Universidad de Chile enfrentará a Deportes Iquique en la fecha final de la Liga de Primera. Un encuentro muy importante para ambos, donde los Dragones Celestes serán los locales.

El Romántico Viajero lucha por entrar a la Copa Libertadores y cerrará su competición en la temporada 2025 jugando en el Tierra de Campeones ante los Dragones Celestes. Será duelo trascendental para ambos clubes, donde a ninguno le sirve el empate.

La decisión de Iquique con hinchas U. de Chile

Deportes Iquique se encuentra en plena disputa por la lucha por el descenso. Los del norte parecían condenados, estaban en el último lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, mostraron signos vitales y ganaron en las últimas dos fechas.

Con el triunfo ante Everton, los Dragones Celestes siguen en la zona roja, pero a 2 puntos de los Ruleteros y de la salvación. En la última fecha ante Universidad de Chile es una “final de la galaxia”, por lo cual ya están planificando todo alrededor de este encuentro.

Iquique será local ante la U este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas, por lo cual tomaron una drástica decisión: no aceptarán hinchas visitantes. Esta medida es para llenar con sus seguidores el Tierra de Campeones y empujar con todo para quedarse en Primera División.

Con la decisión de los iquiqueños, Universidad de Chile se despedirá ante Coquimbo Unido de sus hinchas. Será la última ocasión donde los seguidores azules podrán ver a su club en la temporada 2025, y lo harán en el Estadio Santa Laura tras la negativa del uso del Estadio Nacional.

