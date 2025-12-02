Universidad de Chile enfrenta a contar de las 18.00 horas en el estadio Santa Laura a Coquimbo Unido, en un partido válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Son dos los encuentros que le quedan por disputar los azules, donde está el ante los piratas y el fin de semana contra Deportes Iquique, donde también tienen que preocuparse de un tema.

Gustavo Álvarez debe cumplir con los minutos juveniles que se piden en la temporada, donde la U todavía le falta por sumar 16 minutos para completar el mínimo según el reglamento.

Pero esta jornada, entre los citados ante Coquimbo, nuevamente es Flavio Moya el jugador citado para cumplir la regla, donde en el último compromiso ingresó en el minuto 88, lo que le hizo sumar cuatro minutos (suma doble).

Flavio Moya ha tenido pocos minutos en la temporada en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Flavio Moya el apuntado a cumplir el reglamento

Universidad de Chile debe sumar 16 minutos de los 1890 que se le piden en los dos partidos que quedan por el reglamento de los juveniles, en algo donde sorprende que llevan citado sólo a Flavio Moya.

Con la ausencia de Lucas Assadi, quien fue el que más sumó minutos, aparte de los jugadores que estuvieron en las diferentes selección chilena, la tarea recae en el volante.

El tema es que el volante formado en los azules ha tenido muy pocos minutos, incluso en el último partido ingresó cuando sólo quedaban 120 segundos del compromiso, teniendo en cuenta que no se computa los agregados.

En esa línea ante Coquimbo, o contra Deportes Iquique, Flavio Moya deberá ingresar para poder cumplir con la norma.

¿Cómo van los minutos juveniles de U de Chile?