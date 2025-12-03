Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile invitó al estadio a la familia de un pequeño fallecido en un lamentable accidente

Esteban Hermosilla de 12 años perdió la vida cuando iba en furgón escolar y fue impactado por un vehículo con dos delincuentes que arrancaban a toda velocidad.

Por Cristián Fajardo C.

La U tuvo un gran gesto con la familia de un pequeño.
Fue el pasado 20 de octubre por la mañana cuando una noticia le pegó al corazón de todos los chilenos, cunado se supo de un trágico accidente de tránsito que comprometía a un furgón escolar con niños.

Esteban Hermosilla, de tan solo 12 años, perdió la vida cuando dos descerebrados delincuentes arrancaban a toda velocidad por la comuna de Recoleta, impactando al transporte escolar.

Uno que sacó la voz en ese difícil momento fue su hermano Miguel, quien llamó la atención que siempre estuvo con la camiseta de Universidad de Chile en las declaraciones.

Por lo mismo, la U decidió invitar a la familia al estadio, en el partido contra Coquimbo Unido, de manera de poder hacerle un cariño y levantar el ánimo conociendo a los jugadores, aunque había un secreto.

La familia de Esteban fue invitada por Universidad de Chile al partido contra Coquimbo. Foto: Las Últimas Noticias.

Un abrazo al corazón de la familia de Esteban Hermosilla

Fue el diario Las Últimas Noticias quienes conversaron con María Fernanda Fuentes, la mamá del pequeño Esteban, quien estuvo en Santa Laura para el empate de Universidad de Chile 1-1 ante Coquimbo Unido.

“Estamos felices con este gesto del club de invitarnos con todo lo que hemos pasado con Esteban, con estos momentos difíciles. Nos sentimos agradecidos”, comentó.

Fue el momento que reveló una situación: “La verdad que a Esteban le gustaba Colo Colo. Su hermano mayor intentaba meterle la U, pero no pudo”.

Algo que fue confirmado con Miguel, quien lucía su camiseta de Universidad de Chile, pero contó la linda relación de amor y de fútbol que tenía con su pequeño hermano.

“Mi hermano era de Colo Colo, yo trataba de hacerlo de la U pero no me pescaba. Nos tirábamos tallas, aunque siempre en buena onda. Cuando había clásicos, por ejemplo, era todo en ambiente cariñoso, de broma de hermanos”, destacó.

En ese sentido, su mamá sólo pidió algo para el país y el recuerdo de su hijo: “Esperamos que se haga justicia para que a ningún otro niño le pase lo que a Esteban”.

