Universidad de Chile hizo una buena Copa Sudamericana, aunque al final quedó con las manos vacías. Sin embargo, según informó la Conmebol, los bolsillos del Romántico Viajero si vieron premios.

Luego de ser eliminados en la fase de grupos la Copa Libertadores, los Azules saltaron a la otra mita de la gloria. Fase a fase fueron avanzando y llegaron hasta la semifinal, donde el sueño de dar otra vuelta internacional se acabó con mucha polémica ante Lanús.

El dinero ganado por U. de Chile

Universidad de Chile está cerrando una temporada extraña, donde hizo una buena campaña a nivel internacional, pero en el plano local, más allá de golear a Colo Colo en la Supercopa, podría quedar sin nada. Incluso, corren peligro de no clasificar a la Copa Libertadores.

Es justamente lo hecho fuera de suelo nacional lo más destacado para los Azules durante el 2025. Así también lo piensa la Conmebol y los números, al igual que los ojos, nunca mienten como dice Tony Montana.

De acuerdo a un listado realizado por el organismo con sede en Paraguay, Universidad de Chile fue el sexto equipo que más dinero ganó en la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero se embolsó 2.600.000 dólares en premios. El club que más ganó fue el campeón Lanús con 9.845.000 dólares.

En el ranking también aparece otro club chileno. Palestino también se encuentra en el listado, donde se ubica en el 10° puesto con 1.995.000 dólares. Vale recordar que el Tino-Tino comenzó en la previa previa y llegó hasta los playoffs.

Palestino ya está clasificado a la Copa Sudamericana del 2026. Si bien Universidad de Chile también tiene los boletos asegurados a esa competición, en la última fecha del fútbol nacional podría meterse en la Copa Libertadores.