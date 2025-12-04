En Universidad de Chile están cerrando una temporada extraña, en la cual Charles Aránguiz quedó molesto con la dirigencia del fútbol chileno. Por esta razón, sus compañeros tomaron una decisión respecto a la Gala Crack.

El Romántico Viajero hizo un buen papel a nivel internacional y conquistó la Supercopa tras golear a Colo Colo, pero en la Liga de Primera terminará muy lejos de Coquimbo Unido. Incluso, tienen la posibilidad de quedar fuera de la Copa Libertadores.

La postura del plantel de U. de Chile

Universidad de Chile tuvo muchas quejas sobre la programación de partidos del torneo, sobre todo cuando estaban jugando fases decisivas de la Copa Sudamericana. Constantemente aludieron a que no tuvieron la misma ayuda que sí recibieron otros clubes en el pasado, algo que generó molestia en la dirigencia y el plantel.

Por lo anterior, una vez finalizado el partido ante Coquimbo Unido, Charles Aránguiz anunció que no irá a la Gala Crack de TNT Sports. “Trato de nunca buscar un premio individual y, la verdad, no tengo muchas ganas de ir a la Gala. Defiendo a un club y creo que este año me he sentido pasado a llevar con este club“, aseguró el Príncipe.

En total son 10 los jugadores de Universidad de Chile que están nominados a los premios. Además de Aránguiz, están Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Matías Sepúlveda, Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Charles Aránguiz es uno de los mayores referentes de U. de Chile. Imagen: Photosport

Luego de que el Príncipe dijera que no asistirá a la Gala Crack, desde el resto del plantel del Romántico Viajero decidieron sumarse a la postura de Charles y ninguno irá a la premiación que se hará el lunes 8 de diciembre, según consigna Radio Cooperativa.

“Si lo dice Charles es ley, así lo tomo yo. Lo que ha dicho es justamente lo que muchos pensábamos. Había una cierta distancia que él manifiesta”, explicó Marcelo Díaz en conferencia de prensa. De esta manera, la Gala Crack sufre la baja de los jugadores de Universidad de Chile. El poder del Príncipe Aránguiz.