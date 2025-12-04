Unión Española sentenció su segundo descenso en la historia del fútbol chileno y las cosas no andan bien en el cuadro rojo, que jugará en la Primera B la temporada 2026. En medio de esta crisis, surgieron rumores de una posible venta del club y hasta del estadio Santa Laura.

Si bien el mismo propietario, Jorge Segovia, negó rotundamente la posibilidad desde España, el tema quedó instalado: ¿en algún momento Unión Española tendrá que cambiar de propietario y poner en el mercado el Santa Laura?

En conversación con El Mercurio, el ex presidente de Unión entre 1996 y 2001, cuando funcionaba como club, Jesús Goya, se mostró totalmente contrario a vender el Santa Laura pese a que el mismo lo intentó hace unos años.

“No soy partidario de vender el estadio Santa Laura, porque no tenemos ninguna opción de reemplazo. Cuando estuve de acuerdo era porque había un terreno y tenía lucas para construir un estadio nuevo. Ahora no hay nada. Tampoco sabemos quién se va a llevar la plata, o si alguna vez vamos a volver a tener cancha”, dijo Goya.

Incluso, explicó la necesidad de mantener la casa propia sí o sí, argumentando con la eterna herida de Universidad de Chile, quien aún no logra el sueño del estadio propio, con todos los problemas que eso conlleva.

“Es cosa de mirar a nuestros principales arrendatarios, la U, que lleva como 40 años tratando de construir un estadio. Y si con los ingresos que tiene la U no ha podido, imagínate para Unión sin terreno y sin plata”, lanzó tajante.

Asimismo, explicó su accionar años atrás y los argumentos que lo hacen cambiar de postura en el análisis actual: “en esos años se presentó una oportunidad buenísima. Cuando empezaron los rumores se generó controversia en el Estadio Español y la gente de la Sociedad Española Socorros Mutuos, que dirigía Salvador Calera. Todos decían que no había que tocar el estadio. La oportunidad era al lado de Espacio Riesco, en un terreno importante de Horst Paulmann, a quien le interesaba el Santa Laura para construir un centro comercial”, sostuvo.

Jesús Goya sentenció que “pedí presupuestos para construir un estadio para 15 mil personas y presenté el proyecto a un grupo de la colonia: canjeábamos el Santa Laura por ese terreno más el 80% de la plata que costaba el nuevo estadio”.

