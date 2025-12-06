Definición de infarto la de hoy sábado 6 de diciembre en la Liga de Primera 2025. A partir de las 18:00 horas se sabrá cuál será el equipo que acompañe a Unión Española a la Primera B, con Deportes Iquique (24 puntos), Everton (26) y Deportes La Serena (27) disputándose ese boleto a segunda que nadie quiere.

Y es que estos tres equipos deben jugar con un ojo pendiente en el destino del otro para ver si sus chances de mantener la categoría crecen y o se achican dependiendo los resultados. El más urgido es Iquique, aunque con su racha de tres triunfos al hilo hacen pensar que cuenta con el momentum para lograr salvarse.

Un poco más relajados podrían parecer que están Everton y La Serena, aunque con la urgencia de sacar resultados positivos para no depender de nadie más en esta compleja pelea por mantener la categoría.

Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena se van a la B

Todo se definirá en simultáneo desde las 18:00 horas, cuando Iquique recibe a Universidad de Chile en el Tierra de Campeones, Everton visite a O’Higgins en Rancagua y La Serena juegue como foráneo ante Deportes Limache.

Partiendo con los dragones celestes, estos perderán la categoría si no son capaces de vencer a la U, ya que cualquier otro resultado que no sea un triunfo sellará su amargo descenso a nuestra división de plata.

Si Iquique logra el triunfo y en Rancagua se da que Everton cae ante O’Higgins, con esa combinación el perderá la categoría es el conjunto viñamarino con 26 puntos, mientras que los nortinos se salvarán con 27.

Deportes Iquique y Everton son los más comprometidos en esta lucha por no descender. En cambio, La Serena respira un poco más tranquilo gracias a su puntaje y diferencia de gol. | Foto: Photosport.

Los Ruleteros eso sí tienen a su favor una buena diferencia de gol (-16) en comparación a Iquique (-25). Por lo mismo si empatan en Rancagua prácticamente sellarán su salvación, ya que obligarán a los nortinos a vencer a la U por una diferencia de diez goles, algo casi imposible.

En una situación similar está Deportes La Serena, el menos urgido en esta fecha final de los tres. Los papayeros necesitan de apenas un empate en su visita a Limache para sellar su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno. Además, por diferencia de goles (-19) respiran más tranquilo que los Dragones Celestes.

