Iquique le avisa a U de Chile y sus hinchas sobre la “final” por el descenso: “Estaba todo perdido…”

Cesare Rossi, presidente de los nortinos, remeció a la U con decisión de cara al partido que puede significar una salvación de la categoría.

Por Nelson Martinez

Iquique sigue aferrado a la salvación.
Con una increíble racha de tres triunfos en línea, Deportes Iquique se aferra a la salvación y sigue con vida con miras a la última fecha de la Liga de Primera. Por eso, apuestan todo a espantar el fantasma de Primera B.

Eso sí, la misión salvación no será nada fácil. Los Dragones Celestes deben vencer a U de Chile en el norte y esperar que O’Higgins haga lo propio contra Everton, en Rancagua. Al respecto, su presidente Cesare Rossi avisó que siguen más vivos que nunca.

“La fe está intacta y creo que tenemos más posibilidades que nunca. Nosotros hace cuatro fechas ya pensábamos que estaba todo perdido, pero la verdad que vino una racha de triunfos inesperados”, confesó en diálogo con RedGol.

Iquique se aferra a su gente y le pone la lápida a la U

Deportes Iquique tomó medidas para que su estadio sea una caldera en la “final” por el descenso. Por eso, su propio presidente dejó en claro que solo se permitirá hinchas celestes para buscar la salvación, con aforo completo.

“Nosotros nos tenemos que preocupar de ganarle la U en casa, con nuestra gente. Vamos a estar a estadio lleno. La gente siempre nos ha apoyado en todo momento y los jugadores se van a sentir motivados y y queremos sacar la tarea adelante”, reveló.

Con ese panorama por delante, no se permitirá fanaticada azul en el Tierra de Campeones, ya que según Cesare Rossi el equipo de Rodrigo Guerrero se aleona con su gente para sacar adelante la tarea.

“El año en general fue muy malo. Creíamos la verdad que la tarea no se cumplía cinco o seis fechas atrás y que ya estaba todo perdido, pero como buen iquiqueño, sacamos la garras hasta el final y vamos a pelear hasta el último”, cerró.

