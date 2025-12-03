Se viene la última fecha de la Liga de Primera y un equipo que viene a los tumbos es Ñublense. El elenco de Chillán ahora tendrá una atención extra en su partido final, ya que afecta directamente a Colo Colo.

Es que los rojos reciben a Cobresal, rival directo de los albos en la lucha por Copa Sudamericana. Si Ñublense le gana a los mineros y Colo Colo vence a Audax, el Cacique clasificará al torneo internacional.

Por eso, los hinchas albos le prenden velitas a la Longaniza Mécanica, aunque en la interna del equipo no quieren saber del Cacique. Así lo dejó en claro uno de sus referentes, el cual tiene pasado en U de Chile.

Ñublense le manda mensaje a Colo Colo

Bernardo Cerezo, defensa de Ñublense, habló con RedGol sobre el desafío ante Cobresal con su equipo. Ahí, dejó en claro que solo piensa en los chillanejos y una eventual ayuda a Colo Colo no es tema.

Bernardo Cerezo /Photosport

“Nosotros tenemos que terminar bien por nosotros, por la gente, por los hinchas, se lo debemos, estamos en deuda con ellos. Se han portado súper bien todo el año, siempre nos acompañan a todos los viajes y te lo hacen saber todos los días”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el formado en U de Chile aseguró que en el plantel no están para rumores con el “Señor del Maletín” y piensan en “cortar la racha negativa que tenemos y poder terminar bien con la gente, que se lo debemos”.

ver también Ronald Fuentes aclara su continuidad en Ñublense tras mala racha: “Depende de…”

“Yo ahora termino y aún no he tenido conversaciones con nada ni nadie por ahí. Después de verlo con mi representante, veremos qué decisión tomamos”, cerró el hombre de Ñublense.