Colo Colo

Insólito: Colo Colo puede iniciar su pretemporada 2026 con hasta seis arqueros en el plantel con la vuelta de Cortés

El regreso de Brayan Cortés desde Peñarol, sumado a otros metas que deben volver de sus préstamos, deja un contingente algo exagerado bajo los tres palos del Cacique.

Por Patricio Echagüe

Cortés, Villanueva y De Paul serán parte del numeroso grupo de arqueros para el 2026.
© Colo Colo.Cortés, Villanueva y De Paul serán parte del numeroso grupo de arqueros para el 2026.

Colo Colo recibió un duro mazazo en esta jornada de miércoles luego que Peñarol decidiera no hacer efectiva la opción de compra de Brayan Cortés. El arquero, que estaba a préstamo en el cuadro uruguayo, deberá volver al Cacique de cara a la temporada 2026.

El escenario es complejo para los albos, ya que con esto dejó pasar una buena oportunidad de negocio pensando en el próximo año. Los carboneros debían pagar 1,4 millones de dólares por el 80% del pase del jugador, cifra que finalmente no llegará al Monumental.

Además, con esto se generará una tremenda sobrepoblación de arqueros para el plantel profesional de los albos, ya que Cortés no es el único que debe volver al Popular de algún préstamo.

Los seis arqueros que Colo Colo tiene para el 2026

Además de Fernando de Paul y Eduardo Villanueva, el titular y suplente en este segundo semestre, son cuatro los arqueros que deberían decir presente en Colo Colo el próximo 3 de enero, fecha en que iniciará la pretemporada 2026.

Esta lista está encabezada por el mencionado Cortés, quien deberá volver a menos que su representante le encuentre otro destino tras su primera experiencia en el extranjero. Con 30 años en el cuerpo se ve difícil, pero es algo a tomar en cuenta.

Cortés debe volver a Colo Colo a menos que su representante le encuentre otro club para el 2026. | Foto: Peñarol.

Cortés debe volver a Colo Colo a menos que su representante le encuentre otro club para el 2026. | Foto: Peñarol.

Luego está Julio Fierro, quien volverá con 23 años al Cacique tras una buena campaña en Deportes Copiapó. Pese a que no pudo ascender con el León de Atacama, el canterano fue uno de los mejores arqueros en la Primera B.

Por último están los casos de Martín Ballesteros (23 años) y Benjamín Morales (21 años), quienes estuvieron a préstamo en Unión La Calera y Deportes Limache respectivamente. Ninguno de los dos sumó un solo minuto en sus clubes, por lo que están con nulo ritmo de competencia. Y ojo, que Morales volvió anticipadamente hace unos meses para ser el tercer arquero del Cacique.

Un escenario complejo que la gerencia deportiva deberá saber resolver. Es inviable que haya tantos arqueros para un solo puesto, por lo que es de esperar que se vuelvan a repetir los préstamos para quienes tengan menos posibilidades en el equipo.

