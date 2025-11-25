Colo Colo se enfoca en el cierre de temporada y en la clasificación a la Copa Sudamericana, un objetivo que logrará si supera sus dos últimos partidos de la Liga de Primera. Y con el fin de año tan cerca, en Macul miran las opciones para conformar el plantel para 2026.

En el arco sucede una situación especial. A la espera de la definición del futuro de Brayan Cortés, Fernando de Paul es el arquero titular y Eduardo Villanueva es la segunda opción. Detrás de ellos está Benjamín Morales, joven golero que vivió un vuelco total en esta temporada.

Para ganar experiencia, el guardameta se fue a principios de año a préstamo a Deportes Limache. Debía quedarse por toda la temporada, pero a mediados de 2025 retornó al Monumental ante la salida de Cortés a Peñarol y desde entonces entrena con De Paul y Villanueva.

“Me tocó salir en febrero y lo que viví allá fue muy lindo, me sirvió mucho para mi crecimiento deportivo y profesional. Pasé cosas que me sirvieron mucho. Fue un préstamo que era hasta fin de año, pero al final fue de seis meses. Estoy feliz de volver acá a mi casa“, relató en La Gran Previa.

Benjamín Morales relata su regreso a Colo Colo

“Haber ido allá me sirvió para valorar lo que tengo acá. Es un cambio fuerte, pero me sirvió“, relató Benjamín Morales, quien agregó que llegó a Colo Colo cuando tenía solo nueve años. “He estado prácticamente toda mi vida acá, es mi casa“, señaló.

Sobre la presencia de juveniles en el equipo de Fernando Ortiz, el golero relató: “Cuando pasan estas cosas, uno se pone feliz porque son canteranos. Nos alegramos mucho en la interna y esperamos que así sea siempre, que los canteranos tomen el protagonismo en Colo Colo“.