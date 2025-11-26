“Siempre lo escucho”: Los consejos de Riquelme hacen efecto en el renacer de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios agarró su segundo aire en Boca Juniors y ahora es pieza fundamental en el cuadro xeneize. El repunte de la Joya ha estado acompañado por el renacer del equipo y que ya se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Pero el ex Colo Colo tiene claro que el principal objetivo está a la vuelta de la esquina y apunta a ser nuevamente campeón del torneo trasandino. Un camino donde Palacios ahora debe dejar su posición que acostumbró en el Cacique y ponerse a disposición del equipo.

Es que con Miguel Russo y ahora con Claudio Úbeda se le pide una ubicación de volante mixto, donde tiene que llegar a ambas áreas para apoyar al equipo. Un cambio que confesó no ha sido fácil en su primer año en Argentina.

“En lo personal me vengo sintiendo super bien. Es una posición nueva y que trato de cumplir con lo que pide el profe. Cuando tengo la pelota es cuando mejor me siento. Me tengo que sacrificar por el equipo”, expresó.

Los consejos de Riquelme para Carlos Palacios

Pero en este cambio de posición ha sido fundamental Juan Román Riquelme. El presidente de Boca Juniors y que convenció a Carlos Palacios de venir al club xeneize, ha sido clave para ayudar al chileno en el cambio de posición y cómo moverse dentro de la cancha.

“Claudio me dice que parta por fuera, pero me da la libertad para jugar por dentro. A veces conversó con el “10”, para saber qué puedo mejorar. Siempre me dice cosas, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre lo escucho”, agregó la Joya.

Por lo mismo, ahora recalcó que el objetivo es volver al gol tal como lo hizo en Colo Colo donde siendo volante creativo se transformó en uno de los goleadores del equipo.

Palacios recalcó que ahora su objetivo es volver al gol en Boca Juniors (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

“Soy autocrítico. Ante Talleres llegué más al área. Quiero hacer un gol para poder ayudar al equipo. Es lo que tengo en la mente”, cerró mentalizado en el duelo del próximo domingo ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del torneo argentino.

