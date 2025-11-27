Continúa la polémica en Unión Española. Este jueves el gerente general de los rojos, Sabino Aguad, apuntó contra el periodista Manuel De Tezanos, acusándolo entre críticas de los rumores de una supuesta venta del club.

Según Aguad, De Tezanos fue el responsable de una noticia que en Unión Española el mismo propietario, Jorge Segovia, salió a negar.

El amigo del Balong no se esperó y contentó de entrada en Deportes en Agricultura: “quiero decirle a Sabino Aguad, que habló en la mañana en esta radio, que yo no soy la persona que dijo que se vendió Unión Española“, dijo Manoel.

De Tezanos a Aguad: “da pena Unión Española”

De Tezanos agregó: “y que tenga respeto por los streamers y youtubers, porque la tendencia va para allá. Seguramente saldrán más noticias de otros streamers y youtubers que tendrán información, y será muy respetable“.

“Él dijo que yo lo había dicho (que se iba a vender Unión Española), además de manera despectiva. Lo dijo acá en la mañana. Se refirió a mí. Y yo no dije eso. No tengo idea si Unión Española se vende o no“, complementó.

Eso sí, más allá de la aclaración, Aguad no se las llevó tan tranquilo, porque De Tezanos de dio con todo a la gestión que tiene a Unión Española en una crisis institucional al borde del descenso a Primera B.

“Lo que sí sé es que es una pena ver a Unión Española como está, con el estadio en pésimo estado, la cancha que hace varios años que no la arreglan, sin luces. Y el próximo año jugando seguramente en el ascenso. Él me mencionó a mí. Decirle que yo no soy, fue otra persona“, sentenció De Tezanos.